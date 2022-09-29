莱卡公司宣布与QORE®合作， 使用QIRA®进行新一代生物基LYCRA®（莱卡®）纤维的大规模生产

莱卡公司与 Qore® LLC 签署协议，以实现生物基氨纶的大规模生产。图为莱卡公司首席执行官 Julien Born 和 Qore® LLC 首席执行官 Jon Veldhouse 摄于美国特拉华州威尔明顿的莱卡公司总部。(照片：美国商业资讯)

莱卡公司与 Qore® LLC 签署协议，以实现生物基氨纶的大规模生产。图为莱卡公司首席执行官 Julien Born 和 Qore® LLC 首席执行官 Jon Veldhouse 摄于美国特拉华州威尔明顿的莱卡公司总部。(照片：美国商业资讯)

特拉华州，威明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --为纺织服装行业开发创新纤维和技术解决方案的全球领导者莱卡公司，今天宣布已与 Qore® 签订协议，成为世界上第一个大规模使用新一代的1,4-丁二醇(BDO） QIRA® 作为主要原料进行生物基氨纶商业化生产的公司。通过这次合作，LYCRA®（莱卡®）纤维70％的成分将来自每年可再生的原材料。与由化石燃料的原料所制成的同等产品相比，这一变化有望将LYCRA® (莱卡®)纤维的碳足迹最高减少 44％*，同时保持与传统 LYCRA® （莱卡®）纤维相同的高质量性能参数。

QIRA® 将在嘉吉生物技术园区和爱荷华州埃迪维尔的玉米精炼厂生产。该工厂目前正在建设中，将于 2024 年开始运营。首批使用 QIRA® 制成的可再生 LYCRA®（莱卡®）纤维将于 2024年在莱卡公司新加坡大士工厂生产。莱卡公司目前正在与期望使用生物基服饰解决方案的品牌和零售客户进行接洽。

“作为我们可持续发展目标的一部分，我们致力于提供支持循环经济的产品，同时帮助我们的服饰和个人护理客户减少碳足迹，” 莱卡公司首席执行官 Julien Born 说： “我们很高兴能够与 Qore® 合作，在创新、可持续解决方案的愿景上，我们拥有共鸣。他们在发酵过程工艺方面的专业知识和对化学价值链的理解，使他们成为帮助开发商业规模的生物基 LYCRA® （莱卡®）纤维的理想合作伙伴。”

“我们很自豪能与莱卡公司合作，将这种可持续材料解决方案推向市场。此次合作表明 QIRA® 直接替代了传统的 BDO，从而显著提高了纤维的可持续性形象，” Qore® 首席执行官 Jon Veldhouse 说: “QIRA® 是一种创新平台的化学品，可用于跨行业的各种应用。”

由 QIRA® 制成的第一代可再生 LYCRA® （莱卡®）纤维将使用爱荷华州农民种植的玉米作为原料，这将显著减少二氧化碳排放。除了用每年可再生的资源替代有限资源外，对于工厂、品牌商和零售商来说，另一项优势是纤维性能没有变化，无需对面料、服装版型或工艺进行任何重新设计。2014年，LYCRA®（莱卡®）品牌旗下推出了世界上第一款生物基氨纶，展示了同等性能。莱卡公司从生物基 BDO 制造可再生弹性纤维的技术已获专利授权。

有关可再生 LYCRA® （莱卡®）纤维的更多信息，莱卡公司 和 Qore® 诚邀感兴趣的各方联系莱卡公司销售代表。

*2022年6月，基于美国Ramboll咨询公司为一款代表性的LYCRA®（莱卡®）纤维生产设施所进行的 “从摇篮到大门（Cradle-to-Gate）” 生命周期评估。

关于莱卡公司

莱卡公司为服装和个人护理行业生产创新的纤维并提供先进技术方案。莱卡公司总部位于特拉华州威明顿，因其创新的产品、技术专长、可持续解决方案和无与伦比的营销支持而享誉全球。莱卡公司拥有领先的消费品及行业品牌，包括: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®。莱卡公司的历史可以追溯到 1958 年，独创的的氨纶纤维 LYCRA® 纤维诞生。今天，莱卡公司专注于通过开发独特的创新方案，为客户的产品增值，满足消费者对舒适和持久性能的需求。如需更多信息，请访问 www.thelycracompany.com.

LYCRA®（莱卡®）是莱卡公司的商标。

关于 Qore® LLC

Qore® 由 Cargill 和 HELM 合资组建，将帮助领先品牌用生物基中间体替代化石基化学品。合资企业的核心是生产下一代生物基 1,4-丁二醇 (BDO) QIRA®。QIRA® 通过植物糖的发酵以生物方式制成，取代当今广泛使用的由传统化石来源制成的化学中间体时，可减少高达 93% 的温室气体排放。生物基 QIRA® 的使用方式与其化学对应物相同，但具有明显更好的环境性能。

如需更多信息，请访问 www.myqira.com .

Qore® 和 QIRA® 是 Qore® LLC 的商标。