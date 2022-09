A The LYCRA Company anuncia colaboração com a Qore® para usar QIRA® em escala comercial na fibra LYCRA® bioderivada de próxima geração

Julien Born, CEO of The LYCRA Company (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company signs an agreement with Qore® LLC to enable large-scale production of bio-derived spandex. Pictured – Julien Born, CEO of The LYCRA Company (left), and Jon Veldhouse, CEO of Qore® LLC (right), at The LYCRA Company’s headquarters in Wilmington, DE, USA. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company signs an agreement with Qore® LLC to enable large-scale production of bio-derived spandex. Pictured – Julien Born, CEO of The LYCRA Company (left), and Jon Veldhouse, CEO of Qore® LLC (right), at The LYCRA Company’s headquarters in Wilmington, DE, USA. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--A The LYCRA Company, líder global em desenvolvimento de soluções tecnológicas e fibras inovadoras para a indústria têxtil e de confecção, anunciou hoje que firmou um acordo com a Qore® para possibilitar a primeira produção em grande escala comercial do mundo do elastano bioderivado usando QIRA®, o 1,4-butanodiol (BDO) de próxima geração, como um dos seus principais ingredientes. Isso fará com que 70% do teor da fibra LYCRA® seja derivado de matéria-prima anualmente renovável. Essa mudança pode reduzir a pegada de carbono da fibra LYCRA® em até 44%* quando comparado com o produto equivalente feito de recursos à base de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que mantém os mesmos parâmetros de desempenho de alta qualidade das fibras LYCRA® tradicionais.

O QIRA® será produzido no campus de biotecnologia da Cargill e com operação na refinaria de milho em Eddyville, Iowa. As instalações, que estão em construção no momento, começarão as operações em 2024. As primeiras fibras LYCRA® feitas com QIRA® serão produzidas na unidade de fabricação da The LYCRA Company em Tuas, Singapura, em 2024. A The LYCRA Company está atualmente buscando o comprometimento de marcas e clientes varejistas que estão procurando soluções bioderivadas para suas confecções.

“Como parte das nossas metas de sustentabilidade, estamos comprometidos com a fabricação de produtos que apoiam uma economia mais circular, ao passo em que ajudam nossos clientes de confecção e cuidado pessoal a reduzirem sua pegada de carbono”, afirmou Julien Born, CEO da The LYCRA Company. “Estamos especialmente contentes com a colaboração com a Qore®, uma empresa que tem a mesma visão que a nossa, voltada a soluções inovadoras e sustentáveis. A expertise da empresa em operar processos de fermentação e entender as cadeias de valor químico os torna o parceiro ideal para ajudar a desenvolver as fibras LYCRA® bioderivadas em escala comercial.”

“Estamos orgulhosos de fechar parceria com a The LYCRA Company para trazer esta solução de material sustentável ao mercado. Essa colaboração demonstra que o QIRA® substitui diretamente o BDO convencional e, assim, melhora significantemente o perfil de sustentabilidade da fibra”, afirmou Jon Veldhouse, CEO da Qore®. “O QIRA® é um produto químico inovador em plataforma que pode ser usado em várias aplicações em diversos setores.”

A primeira geração de fibras LYCRA® renováveis feitas com QIRA® usará matéria-prima de milho cultivado em campo por fazendeiros de Iowa e possibilitará uma redução significante da pegada de CO 2 . Além de substituir um recurso finito por outro anualmente renovável, outro benefício para as refinarias, marcas e varejistas é que não há mudança no desempenho da fibra, eliminando a necessidade de haver qualquer reengenharia do tecido, dos estampados ou dos processos. Desempenho equivalente foi demonstrado em 2014 quando o primeiro elastano bioderivado do mundo foi lançado com a marca LYCRA®. Desde então, a The LYCRA Company tirou uma patente para o processo usado para fazer elastano renovável a partir de BDO bioderivado.

Para mais informações sobre a fibra LYCRA® renovável, a The LYCRA Company e a Qore® convidam as partes interessadas a contatarem os representantes de vendas da The LYCRA Company.

*Estimativa da avaliação do ciclo de vida desde a extração de matérias-primas até o produto final (cradle-to-gate) para uma unidade de fabricação de fibras LYCRA® representativa, junho de 2022, preparada pela Ramboll US Consulting, Inc.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções tecnológicas e de fibras para as indústrias de confecção e cuidado pessoal. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialidade técnica, soluções sustentáveis e suporte incomparável ao mercado. A The LYCRA Company é proprietária das principais marcas para o comércio e consumidores: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da The LYCRA Company vem de 1958 com a invenção do fio de elastano original, a fibra LYCRA®. Hoje, a The LYCRA Company foca em agregar valor aos produtos dos seus clientes, desenvolvendo inovações únicas para atender a necessidade do cliente por conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

Sobre a Qore® LLC

Formada através de um empreendimento conjunto entre a Cargill e a HELM, a Qore® ajudará as principais marcas a substituírem os químicos à base de combustíveis fósseis por intermediários bioderivados. No cerne do empreendimento conjunto está a produção de QIRA®, o 1,4-butanodiol (BDO) bioderivado de próxima geração. Feito biologicamente através da fermentação de açúcares à base de plantas, o QIRA® pode poupar até 93% de emissões de gases de efeito estufa ao substituir os intermediários químicos amplamente usados hoje que são feitos de fontes de fósseis tradicionais. O QIRA® bioderivado pode ser usado da mesma maneira que seu equivalente fóssil, mas com um desempenho ambiental significantemente melhor.

Para mais informações, acesse www.myqira.com.

Qore® e QIRA® são marcas registradas da Qore® LLC.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.