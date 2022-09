The LYCRA Company annonce une collaboration avec Qore® en vue d'utiliser QIRA® pour la prochaine génération de fibres LYCRA® ® biosourcées à grande échelle

Julien Born, CEO of The LYCRA Company (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company signs an agreement with Qore® LLC to enable large-scale production of bio-derived spandex. Pictured – Julien Born, CEO of The LYCRA Company (left), and Jon Veldhouse, CEO of Qore® LLC (right), at The LYCRA Company’s headquarters in Wilmington, DE, USA. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company signs an agreement with Qore® LLC to enable large-scale production of bio-derived spandex. Pictured – Julien Born, CEO of The LYCRA Company (left), and Jon Veldhouse, CEO of Qore® LLC (right), at The LYCRA Company’s headquarters in Wilmington, DE, USA. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, un leader mondial dans le développement de fibres innovantes et de solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Qore® pour réaliser la première production commerciale à grande échelle de spandex biosourcé en utilisant QIRA®, la nouvelle génération de 1,4-butanediol (BDO), comme l'un de ses principaux ingrédients. Ainsi, 70 % de la teneur en fibres LYCRA® seront dérivés de matières premières renouvelables annuellement. Ce changement pourrait potentiellement réduire l'empreinte carbone de la fibre LYCRA® jusqu'à 44 %, comparé à un produit équivalent fabriqué à partir de ressources fossiles, tout en maintenant les mêmes paramètres de performance de haute qualité de la fibre LYCRA® traditionnelle.

QIRA® sera produit sur le campus de biotechnologie de Cargill et dans l'usine de raffinage du maïs d'Eddyville, dans l'Iowa. Le site, qui est en cours de construction, commencera à fonctionner en 2024. La première fibre LYCRA® renouvelable fabriquée avec QIRA® sera produite sur le site de production de The LYCRA Company de Tuas, à Singapour, en 2024. The LYCRA Company est actuellement en quête d'engagements avec des marques et des distributeurs qui recherchent des solutions biosourcées pour la fabrication de leurs vêtements.

« Dans le cadre de nos objectifs de développement durable, nous nous engageons à fournir des produits qui soutiennent une économie plus circulaire tout en aidant nos clients de l'habillement et des soins personnels à réduire leur empreinte », a déclaré Julien Born, PDG de The LYCRA Company. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Qore®, une entreprise qui partage notre vision des solutions innovantes et pour le développement durable. Leur expertise dans l'exploitation des processus de fermentation et leur compréhension des chaînes de valeur chimiques en font le partenaire idéal pour aider à développer une fibre LYCRA® biosourcée à l'échelle commerciale ».

« Nous sommes fiers de nous associer à The LYCRA Company pour mettre sur le marché cette solution de matériau durable. Cette collaboration démontre que QIRA® remplace directement le BDO conventionnel et améliore ainsi considérablement le profil en matière de développement durable de la fibre », a déclaré Jon Veldhouse, PDG de Qore®. « QIRA® est une plateforme chimique innovante qui peut être intégrée dans diverses applications dans tous les secteurs. »

La première génération de fibre LYCRA® renouvelable fabriquée avec QIRA® se servira de matières premières provenant de maïs de grande culture cultivé par les agriculteurs de l'Iowa et permettra une réduction significative de l'empreinte CO 2 En plus de remplacer une ressource limitée par une ressource renouvelable chaque année, un autre avantage pour les usines, les marques et les distributeurs réside dans le fait qu'il n'y a pas de changement dans la performance de la fibre, ce qui élimine la nécessité d'une restructuration des tissus, des motifs ou des processus. Des performances équivalentes ont été démontrées en 2014 lorsque le premier spandex biosourcé au monde a été lancé sous la marque LYCRA® The LYCRA Company a obtenu depuis lors un brevet pour le processus utilisé pour fabriquer de l'élasthanne renouvelable à partir de BDO biosourcé.

Pour de plus amples informations sur la fibre LYCRA® renouvelable, The LYCRA Company et Qore® invitent les parties intéressées à contacter les agents commerciaux de The LYCRA Company.

*Estimation de l'analyse du cycle de vie (Cradle-to-Gate Screening LCA) pour une usine représentative de fabrication de fibres LYCRA® , juin 2022, élaborée par Ramboll US Consulting, Inc.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède plusieurs marques grand public et commerciales de premier plan, dont LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. Les débuts de The LYCRA Company remontent à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine : la fibre LYCRA® . Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.thelycracompany.com.

LYCRA® est une marque commerciale de The LYCRA Company.

À propos de Qore® LLC

Formée par une collaboration entre Cargill et HELM, Qore® aide les grandes marques à remplacer les produits chimiques d'origine fossile par des intermédiaires biosourcés. Au cœur de la coentreprise se trouve la production de QIRA®, la nouvelle génération de 1,4-butanediol (BDO) biosourcé. Fabriqué biologiquement par la fermentation de sucres d'origine végétale, QIRA® permet de réduire jusqu'à 93 % les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant les intermédiaires chimiques largement utilisés aujourd'hui et fabriqués à partir de sources fossiles traditionnelles. Le QIRA® biosourcé peut être utilisé de la même manière que son équivalent fossile, mais avec des performances environnementales nettement supérieures.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.myqira.com.

Qore® et QIRA® sont des marques commerciales de Qore® LLC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.