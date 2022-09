NTT DATA anuncia intenção de adquirir Umvel

PLANO, Texas--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, líder em negócios digitais e serviços de TI, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a Umvel, uma empresa de design e engenharia digital. Com sede na Cidade do México, a Umvel presta serviços de design e desenvolvimento de produtos digitais de alta qualidade e traz uma forte cultura de designers e engenheiros talentosos e sob demanda.

"Estamos comprometidos em trazer os melhores e mais brilhantes talentos a nossos clientes", disse Wayne Busch, presidente do Grupo, Consultoria e Transformação Digital, NTT DATA Services. "Nossa intenção de adquirir a Umvel suporta a estratégia da NTT DATA de ser a parceria de inovação digital preferida no mercado. Aumentar nossa equipe com sede no México expande nossa capacidade de prestar serviços de engenharia digital a nossos clientes no México e aprimora nossos movimentos de produtos digitais desde a concepção até o lançamento em toda a América do Norte."

Assim que a transação for concluída, a Umvel terá por base as aquisições bem-sucedidas da NTT DATA no design digital e no espaço de engenharia, incluindo Nexient, Vectorform e Postlight. Mais de 140 membros da equipe farão parte da NTT DATA.

"Unir-se à família de empresas NTT DATA é um reconhecimento da excelência no desenvolvimento de produtos digitais que buscamos desde nosso início", disse Jaime Reixach Arias, diretor executivo da Umvel. "Estamos muito animados por ingressar na NTT DATA e trabalhar juntos para continuar criando uma cultura de trabalho de primeira classe, da qual o talento digital mais ambicioso aspira fazer parte."

"Nossa talentosa equipe de especialistas em design digital oferece plenas capacidades de ajudar nossos clientes a se destacarem na economia digital", disse Frank van de Ven, diretor de estratégia da Umvel. "Ao unir forças com uma marca mundial, podemos ajudar a causar um impacto maior a nossos clientes e uma oportunidade igualmente promissora para nossa equipe."

Os clientes e funcionários da Umvel irão se beneficiar do acesso ao potencial de recursos de inovação da NTT DATA, incluindo um investimento médio anual de US$ 3,6 bilhões em P&D e uma equipe de 5.000 profissionais de pesquisa a nível mundial. A NTT DATA anunciou recentemente o lançamento de 6 centros de inovação ao redor do mundo, visando trazer tecnologias avançadas aos clientes com um estúdio de inovação colocalizado em Plano, TX.

A transação está sujeita às condições usuais de fechamento, sendo esperado estar concluída nas próximas semanas.

Sobre a Umvel

A Umvel ajuda os clientes a conceber, construir e escalonar seus negócios. Durante mais de 8 anos, comprovamos elevar as empresas ao próximo nível, ao liderar sua transformação digital. Com sede nos EUA e na Cidade do México, mais de 140 apaixonados pela Umvel ajudam nossos clientes em todo o mundo a ingressar e se sobressair na economia digital.

A Umvel atende clientes em diversos setores, sendo seus funcionários dedicados à excelência do design digital. Segundo a lista Clutch Leaders Ranking 2022, a principal plataforma de classificações e avaliações para provedores de serviços de TI, marketing e negócios, a Umvel é uma das principais desenvolvedoras de software do México.

Sobre a NTT DATA Services

A NTT DATA Services é líder reconhecida em serviços de TI e negócios, incluindo nuvem, dados e aplicativos. Uma divisão da NTT DATA com sede no Texas, a empresa aproveita a consultoria e o profundo conhecimento do setor para ajudar os clientes a acelerar e manter o valor em suas jornadas digitais. Acesse nttdataservices.com ou LinkedIn para saber mais.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA, parte do NTT Group, é um inovador mundial confiável de TI e serviços de negócios com sede em Tóquio. Ajudamos os clientes a se transformar através de consultoria, soluções do setor, serviços de processos de negócios, modernização de TI e serviços gerenciados. A NTT DATA permite que os clientes, bem como a sociedade, se movam com confiança ao futuro digital. Estamos comprometidos com o sucesso a longo prazo de nossos clientes e combinamos o alcance internacional com atenção a clientes locais para atendê-los em mais de 50 países. Acesse nttdata.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a NTT DATA e suas expectativas e projeções atuais sobre futuros eventos e tendências que afetam seus negócios, inclusive referente à aquisição da Umvel, o impacto comercial da aquisição da Umvel e o potencial de crescimento referente a serviços digitais. As declarações prospectivas não devem ser entendidas como garantias de desempenho ou resultados futuros, pois envolvem riscos, incertezas e suposições. Embora a NTT DATA faça tais declarações baseada em suposições que acredita serem razoáveis, não pode haver garantia de que os resultados reais não irão diferir materialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.