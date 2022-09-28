Velodyne Lidar與Stanley Robotics簽署多年期協定

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣佈簽署多年期協定，將為Stanley Robotics提供雷射雷達感測器，用於自主代客泊車解決方案。這項創新型服務利用自主搬運機器人來協助停車場改善客戶體驗，並增加可停放的車輛數量。

Stanley Robotics正在利用Velodyne的Puck和Velarray M1600雷射雷達感測器來提供感知和導航功能，使其全電動Stan機器人能夠自主運行並確保安全。這些感測器提供即時3D感知資料，可用於定位、繪製地圖、目標分類和目標追蹤等功能。Velodyne的低功耗感測器能夠在各種具有挑戰性的環境中支援Stan機器人，包括各種溫度、照明條件和雨雪冰雹等天氣。

配備Velodyne感測器的Stanley Robotics自動代客泊車解決方案已經在歐洲和日本的機場和整車物流中運行，並可望於2023年在北美等其他地區部署。

Stanley Robotics營運長Mathieu Lips表示：「高效能感測器是我們的自主移動機器人在狹窄的停車道上可靠地導航和操縱的關鍵。Velodyne的雷射雷達感測器為Stanley Robotics的創新型解決方案帶來所需要的高效能。這份協議證明Velodyne有能力滿足我們應用場景的獨特性質和高層次需求。與Velodyne的合作還使Stanley Robotics能夠在雷射雷達感測器領域優先獲得一流的技術。」

Velodyne Lidar全球銷售資深副總裁Laura Wrisley表示：「Stanley Robotics正以其自主移動機器人技術改變車輛物流格局。Stan機器人配備Velodyne的雷射雷達感測器，可在客戶需要的地點和時間提供安全挪動、停放和移交汽車所需的精確度。這套先進的系統與停車場營運商的效率和永續發展目標相契合，可將汽車停放在人員密集的街區，並緩解增加成本高昂的新停車區的需要。」

Stanley Robotics正在與三菱重工業株式會社(MHI)攜手合作，在日本和亞太地區共同創造商機，並將在未來的工業專案上進行合作。這一措施結合了Stanley Robotics在自主移動停車機器人方面的先進科技和MHI的工業實力。此外，MHI還投資Stanley Robotics的技術，以加速為客戶創造價值。

以先進科技革新停車場

Stanley Robotics的泊車服務內含利用Velodyne雷射雷達的先進自主技術，駕駛人可將車輛留在專門的下車/上車區，機器人隨後將汽車移到不對外開放的安全停車區。當客人返回時，汽車已在指定區域等待，為駕駛人提供極大的便利。Stanley Robotics的自動代客泊車服務由Velodyne的雷射雷達提供支援，能夠高效利用機場、商場等場所的有限停車空間，讓更多的車輛停在一條線上，車輛之間僅相隔幾公分。採用這種技術後，停車場特定區域內的車輛數量將增加50%。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)發明即時環景雷射雷達感測器，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領導者，並以其突破性雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和效能，可因應各行各業的需求，包括機器人、工業、智慧基礎設施、自動駕駛汽車和先進駕駛輔助系統(ADAS)等。透過持續的創新，Velodyne致力於促進所有人的安全行動運輸以改變生活和社區。

關於Stanley Robotics

Stanley Robotics是結合硬體和軟體，為戶外物流提供解決方案的深科技公司。公司技術的特色在於能夠自主抬升和移動汽車的機器人，以及智慧倉儲管理軟體。機器人技術已經革新了室內物流（例如，在倉庫中），使生產力得以大幅提高。Stanley Robotics的長遠目標是利用其專利技術將這種轉變帶到戶外物流。Stanley Robotic是一家中小型企業，成立於2015年，總部位於法國巴黎，也是全球首個戶外機器人代客泊車服務的創造者。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://stanley-robotics.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計 」、「預計 」、「期望 」、「預期 」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「認為 」、「尋求 」、「可能 」、「將要 」、「能夠 」、「應該 」、「將來 」、「提議 」等詞語，以及這些詞語的變化形式或類似表達形式（或此類詞語或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相逕庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的整體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne遞交給美國證券交易委員會(SEC)之文件中的「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」部分，包括但不限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發佈日期之前所取得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或未來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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