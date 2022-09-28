Velodyne Lidar与Stanley Robotics签署多年期协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布签署一项多年期协议，将向Stanley Robotics提供其激光雷达传感器，用于自主代客泊车解决方案。这项创新型服务利用自主搬运机器人，可帮助停车场改善客户体验，并增加可停放的车辆数量。

Stanley Robotics正在利用Velodyne的Puck和Velarray M1600激光雷达传感器实现感知和导航功能，使其全电动Stan机器人能够自主运行并确保安全。这些传感器提供实时三维感知数据，可用于定位、绘制地图、目标分类和目标跟踪等功能。Velodyne的低功耗传感器能够在各种具有挑战性的环境中支持Stan机器人，包括各种温度、照明条件和雨雪冰雹等天气。

配备Velodyne传感器的Stanley Robotics自动代客泊车解决方案已经在欧洲和日本的机场和整车物流中投入运行，预计将于2023年在北美等其他地区进行部署。

Stanley Robotics首席运营官Mathieu Lips表示：“高性能传感器是我们的自主移动机器人在狭窄的停车道上可靠地进行导航和操纵的关键设备。Velodyne的激光雷达传感器为Stanley Robotics的创新型解决方案带来了所需要的高性能。这份协议证明Velodyne有能力为满足我们应用场景的独特性质和高层次需求。与Velodyne的合作还使Stanley Robotics能够在激光雷达传感器领域优先获得一流的技术。”

Velodyne Lidar全球销售高级副总裁Laura Wrisley表示：“Stanley Robotics正依托其自主移动机器人技术改变车辆物流格局。Stan机器人配备了Velodyne的激光雷达传感器，在客户需要的地点和时间提供安全挪动、停放和移交汽车所需的精确度。这套先进的系统与停车场运营商的效率和可持续发展目标相契合，即将汽车停放在人员密集的街区，缓解了增加成本高昂的新停车区的需要。”

Stanley Robotics正在与三菱重工业株式会社(MHI)携手合作，在日本和亚太区共同创造商机，并将在未来的工业项目上进行合作。这一举措结合了Stanley Robotics在自主移动停车机器人方面的先进技术和MHI的工业实力。此外，MHI还投资了Stanley Robotics的技术，以加速为客户创造价值。

以先进技术升级停车场

Stanley Robotics的泊车服务内含利用Velodyne激光雷达实现的先进自主技术，司机可将车辆留在专门的落客/上客区，机器人随后将汽车移到不对外开放的安全停车区。当客人返回时，汽车已在指定区域等待，为司机提供了极大便利。Stanley Robotics的自动代客泊车服务由Velodyne的激光雷达提供支持，能够高效利用机场、商场等场所的有限停车空间，让更多的车辆停到一条线上，车辆之间仅相隔几厘米。采用这种技术后，停车场特定区域内的车辆数量将增加50%。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括机器人、工业、智能基础设施、自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。依托持续的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

关于Stanley Robotics

Stanley Robotics是一家将硬件和软件结合，为户外物流提供解决方案的深科技公司。公司技术的特色在于能够自主抬升和移动汽车的机器人，以及智能仓储管理软件。机器人技术已经革新了室内物流（例如，在仓库中），使生产力得到了大幅提高。Stanley Robotics的长远目标是利用其专利技术将这种转变带到户外物流。Stanley Robotic是一家中小型企业，成立于2015年，总部位于法国巴黎，也是全球首个户外机器人代客泊车服务的创造者。如需了解更多信息，请访问https://stanley-robotics.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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