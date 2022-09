Velodyne Lidar assina acordo plurianual com a Stanley Robotics

Stanley Robotics' Stan robot autonomously parking a vehicle at Lyon Saint-Exupéry Airport, utilizing Velodyne Lidar's Puck sensor for navigation (Photo: Stanley Robotics)

SAN JOSÉ, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um acordo plurianual para fornecer seus sensores Lidar para Stanley Robotics para uma solução automatizada de estacionamento. O serviço inovador utiliza robôs de manuseamento autônomo para ajudar estacionamentos a melhorar a experiência do cliente e aumentar o número de veículos que podem ser alocados.

A Stanley Robotics está trabalhando com os sensores Lidar da Velodyne, Puck e Velarray M1600 , para fornecer capacidade de percepção e navegação que permitam que seu robô elétrico Stan opere de forma autônoma e segura. Os sensores fornecem dados de percepção 3D em tempo real para localização, mapeamento, e classificação/rastreamento de objetos. Os sensores energeticamente eficientes da Velodyne dão suporte aos robôs Stan numa vasta gama de condições ambientais desafiadoras, incluindo temperaturas, iluminação e precipitação variadas.

A solução de estacionamento automatizado da Stanley Robotics equipada com sensores Velodyne já está em operação em aeroportos e logística de veículos acabados na Europa e no Japão, com novas implementações previstas para 2023, incluindo a América do Norte.

"Sensores de alto desempenho são fundamentais para permitir que nossos robôs móveis autônomos naveguem e manobrem de forma confiável em faixas estreitas de estacionamento", disse Mathieu Lips, COO da Stanley Robotics. "Os sensores Lidar da Velodyne proporcionam o desempenho das soluções inovadoras da Stanley Robotics. Este acordo reflete a capacidade da Velodyne de atender à natureza única e aos requisitos de alto nível de nossos casos de uso. Esta parceria com a Velodyne também proporciona à Stanley Robotics acesso privilegiado ao melhor da tecnologia de sensores Lidar.”

"A Stanley Robotics está transformando a logística dos veículos com sua tecnologia de robôs móveis autónomos", disse Laura Wrisley, Vice-Presidente Sênior de vendas mundiais da Velodyne Lidar. "Equipados com os sensores Lidar da Velodyne, os robôs Stan fornecem a precisão necessária para mover, estacionar e entregar carros com segurança onde e quando os clientes precisarem. Este sistema avançado está alinhado com os objetivos de eficiência e sustentabilidade dos operadores de estacionamentos, alocando carros em blocos densos e aliviando a necessidade de adicionar novas áreas dispendiosas.”

A Stanley Robotics tem uma parceria com a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) para proporcionar oportunidades de negócio no Japão e na Ásia-Pacífico e colaborar em futuros projetos industriais. A iniciativa combina a experiência avançada da Stanley Robotics em robôs móveis e autônomos de estacionamento e a potência industrial da MHI. Além disso, a MHI investiu na tecnologia da Stanley Robotics para acelerar a entrega de valor aos clientes.

Transformando estacionamentos com tecnologia avançada

Utilizando o serviço de estacionamento Stanley Robotics, equipado com tecnologia avançada de autonomia que utiliza o Lidar da Velodyne, os condutores deixam os seus veículos numa área de entrega/recolha exclusive, de onde o robô leva o carro para uma área de estacionamento segura e vedada ao público. Quando os clientes retornam, o carro está esperando na área designada, proporcionando aos motoristas uma conveniência significativamente maior. O serviço de estacionamento automatizado da Stanley Robotics, com o apoio do Lidar da Velodyne, permite o uso eficiente de espaço limitado de estacionamento em aeroportos, shoppings, e outros, acomodando mais veículos em uma única linha a poucos centímetros de distância. Os estacionamentos podem então aumentar o número de carros numa determinada área em até 50%.

Sobre Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) inaugurou uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão surround em tempo real. A Velodyne, líder global em Lidar, é conhecida por seu vasto portfólio de tecnologias Lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e software da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para satisfazer as necessidades de uma vasta gama de indústrias, incluindo robótica, infraestruturas industriais, inteligentes, veículos autónomos e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS). Através de inovação contínua, a Velodyne se esforça para transformar vidas e comunidades, promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

Sobre Stanley Robotics

A Stanley Robotics é uma empresa de deep tech que combina hardware e software para fornecer soluções para logística externa. A tecnologia consiste em um robô que levanta e move carros de forma autônoma e um software inteligente de gestão de armazenamento. A robótica transformou a logística de interiores (por exemplo, armazéns), resultando num aumento espetacular da produtividade. A ambição da Stanley Robotics é trazer essa transformação para a logística externa com suas tecnologias próprias. Fundada em 2015, a PME está sediada em Paris, França, e está por trás do primeiro serviço de estacionamento robótico de área externa do mundo. Para mais informações, visite https://stanley-robotics.com/.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" na acepção das disposições de porto seguro da Lei de reforma de Litígios de Valores Mobiliários privados dos Estados Unidos de 1995, incluindo, sem limitação, todas as declarações que não sejam fatos históricos e incluem, sem limitação, declarações sobre os mercados-alvo da Velodyne, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência. Quando usadas neste comunicado de imprensa, as palavras "estima", "projetado", "espera", "antecipa", "prevê", "planeja", "pretende", "acredita", "procura", "pode", "vai", "deve", "futuro", "propor" e as variações dessas palavras ou expressões similares (ou negativas de tais palavras ou expressões) destinam-se a identificar declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas não são garantias de desempenho, condições ou resultados futuros e envolvem uma série de riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, pressupostos e outros fatores importantes, muitos dos quais estão fora do controlo da Velodyne, que podem fazer com que os resultados ou desdobramentos reais difiram materialmente daqueles discutidos nas declarações prospectivas. Fatores importantes, entre outros, que podem afetar os resultados ou desdobramentos reais incluem incertezas relativas à regulamentação governamental e à adoção do Lidar, o impacto incerto da pandemia COVID-19 nos negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerir o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final destes produtos no mercado; a taxa e o grau de aceitação no mercado dos produtos da Velodyne; o sucesso de outros produtos e serviços concorrentes relacionados com o Lidar e os sensores que existem ou podem se tornar disponíveis; incertezas relacionados com o litígio atual da Velodyne e com o potencial litígio envolvendo a Velodyne ou a validade ou exequibilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e as condições econômicas e de mercado gerais que afetam a procura dos produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções "discussão e análise da situação financeira e resultados das operações pela administração" e "Fatores de risco" dos registros da Velodyne na SEC, incluindo, entre outros, o seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa baseiam-se nas informações disponíveis para a Velodyne a partir da data do presente documento, a Velodyne não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever quaisquer declarações prospectivas, quer em resultado de novas informações, eventos futuros ou caso contrário, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.