Velodyne Lidar signe un accord pluriannuel avec Stanley Robotics

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) annonce aujourd'hui un accord pluriannuel pour fournir ses capteurs lidar à Stanley Robotics pour une solution de service voiturier automatisé. Ce service innovant utilise des robots autonomes pour aider les parkings à améliorer l'expérience client et augmenter le nombre de véhicules pouvant être garés.

Stanley Robotics travaille avec les capteurs lidar Puck et Velarray M1600 de Velodyne pour fournir des capacités de perception et de navigation permettant à son robot Stan entièrement électrique de fonctionner de manière autonome et sûre. Les capteurs fournissent des données de perception 3D en temps réel pour la localisation, la cartographie, la classification et le suivi des objets. Les capteurs écoefficients de Velodyne soutiennent les robots Stan dans un large éventail d'environnements difficiles (température, éclairage et précipitation).

La solution de service voiturier automatisé de Stanley Robotics dotée des capteurs Velodyne est déjà déployée dans des aéroports et des centres logistiques de véhicules finis en Europe et au Japon, avec d'autres déploiements attendus en 2023, y compris en Amérique du Nord.

"Les capteurs à haute performance sont essentiels pour permettre à nos robots mobiles autonomes de manœuvrer de manière fiable dans des allées étroites", déclare Mathieu Lips, COO, Stanley Robotics. "Les capteurs lidar de Velodyne fournissent la performance aux solutions innovantes de Stanley Robotics. Cet accord reflète la capacité de Velodyne à répondre à la nature unique et aux exigences élevées de nos cas d'utilisation. Ce partenariat avec Velodyne fournit également à Stanley Robotics un accès privilégié à une technologie inégalée dans le domaine des capteurs lidar."

"Stanley Robotics transforme la logistique des véhicules grâce à sa technologie de robot mobile autonome", déclare Laura Wrisley, vice-présidente principale, ventes mondiales, Velodyne Lidar. "Dotés des capteurs lidar de Velodyne, les robots Stan fournissent la précision nécessaire pour déplacer, parquer et rapporter en toute sécurité des voitures à l'endroit et au moment où les clients en ont besoin. Ce système avancé s'aligne sur les objectifs d'efficience et de durabilité des exploitants de parkings, en parquant les voitures dans des espaces restreints et atténuant la nécessité d'ajouter de nouvelles zones coûteuses."

Stanley Robotics travaille en partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) pour créer des opportunités commerciales au Japon et en Asie-Pacifique, et collabore sur de futurs projets industriels. L'initiative combine l'expertise avancée de Stanley Robotics en matière de robots voituriers autonomes et la puissance industrielle de MHI. En outre, MHI a investi dans la technologie de Stanley Robotics pour accélérer la création de valeur pour les clients.

Transformer les parkings avec une technologie avancée

Grâce au service voiturier de Stanley Robotics, doté d'une technologie d'autonome avancée utilisant le lidar de Velodyne, le conducteur laisse son véhicule dans une zone dédiée où le robot amène la voiture dans une zone sécurisée et non ouverte au public. Lorsque le client revient, sa voiture l'attend dans la zone désignée, fournissant ainsi aux conducteurs une commodité nettement accrue. Le service voiturier automatisé de Stanley Robotics, optimisé par le lidar de Velodyne, permet une utilisation efficiente de l'espace de stationnement limité dans des aéroports, des centres commerciaux et autres, en garant davantage de véhicules dans une même allée, espacés de quelques centimètres. Les parkings peuvent ainsi augmenter leur capacité de 50 pour cent.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences de nombreux secteurs, notamment de la robotique, l’industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes, et les systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS). Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

À propos de Stanley Robotics

Stanley Robotics est une deeptech qui combine le matériel informatique et les logiciels afin de fournir des solutions pour la logistique d'extérieur. La technologie réside dans les robots élévateurs et les voitures autonomes et dans un logiciel de gestion de stockage intelligent. La robotique a transformé la logistique d'intérieur (ex. entrepôts), permettant une augmentation spectaculaire de la productivité. L'ambition de Stanley Robotics est d'apporter cette transformation à la logistique d'extérieur grâce à ses technologies propriétaires. Fondée en 2015 et basée à Paris, France, la PME est également derrière le premier service voiturier robotique en extérieur au monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://stanley-robotics.com/.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" dans le sens des dispositions de règle refuge (safe harbor) du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment toutes les déclarations autres que les faits historiques et comprennent des déclarations relatives aux marchés cibles, nouveaux produits, efforts de développement et concurrents de Velodyne. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les termes "estime", "projeté", "s'attend à", "anticipe", "prévoit", "planifie", "a l'intention de", "estime", "cherche à", "futur", "propose", les conjugaisons au conditionnel et au futur, et les variations de ces termes ou expressions similaires (ou les version négatives de ces termes ou expressions) sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance, conditions et résultats futurs, et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, incertitudes, hypothèses et autres facteurs importants, dont un grand nombre sont en dehors du contrôle de Velodyne, qui sont susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants susceptibles d'avoir un impact sur les résultats réels incluent les incertitudes relatives à la réglementation gouvernementale et l'adoption du lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et ses clients; la capacité de Velodyne à gérer la croissance; la capacité de Velodyne à exécuter ses plans commerciaux; les incertitudes relatives à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et l'acceptation du marché de ces produits; le taux et le degré d'acceptation du marché des produits de Velodyne; la réussite d'autres produits et services concurrents de lidar et de capteurs, et les services qui existent ou pourraient devenir disponibles; les incertitudes relatives aux litiges actuels de Velodyne et aux litiges potentiels impliquant Velodyne ou la validité ou le caractère exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne; et les conditions économiques et boursières générales ayant un impact sur la demande pour les produits et services de Velodyne. Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes associés à l'activité de Velodyne, veuillez consulter les sections "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" et "Risk Factors" dans les dossiers déposés par Velodyne auprès de la SEC, notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Tous les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse sont basés sur les informations dont dispose Velodyne à la date des présentes. Velodyne rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf dans les cas requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.