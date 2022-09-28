Kyndryl推出共創體驗服務，幫助客戶打造創新型解決方案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的IT基礎架構服務提供者Kyndryl (NYSE: KD)今天宣布推出Kyndryl Vital，這是一項以設計師主導的開放協作式共創體驗服務(co-creation experience)，旨在幫助客戶和聯盟夥伴解決業務中的挑戰，並建置突破性的技術平臺。

Kyndryl Vital由全球設計師團隊主導，他們將與客戶和合作夥伴緊密協同工作，以簡練和創新的方式確定並解決複雜問題。這些設計師透過以人為本的設計和嚴謹的研究方法主導共創體驗。這種由外而內的模式可將資料與對客戶的需求和行為的深入瞭解相融合。透過設計策略、體驗設計、故事講述、資料驅動的研究和技術實作，Kyndryl Vital將為建置創意解決方案以及勾畫富有吸引力的未來願景提供堅實基礎。

客戶需要敏捷和靈活的解決方案，為此Kyndryl Vital團隊將整合客戶和合作夥伴使用的現有系統、方法和工具。這種包容性的方法旨在集合Kyndryl自己的技術專家，以及來自客戶和聯盟夥伴的技術專家，共同創造一種開放且有凝聚力的工作方式。

Kyndryl Vital全球負責人Tom Rourke表示：「Kyndryl Vital能夠彌合人文體驗和技術能力之間的鴻溝，為我們的客戶和合作夥伴釋放商業價值。我們以設計師為主導的方案為我們提供了良好基礎，使我們能夠參與並深入瞭解客戶所面臨的業務挑戰。在Kyndryl技術專家的協助下，Kyndryl Vital將幫助我們的客戶和合作夥伴開發創新方法，打造適用於未來需求的任務關鍵型技術系統。」

Kyndryl Vital是由Kyndryl Bridge擴展出的一系列解決方案的組成部分，Kyndryl Bridge是一個新型開放式整合平臺，使企業負責人能夠即時洞察其複雜的IT資產，並對自訂其任務關鍵型營運進行前所未有的控制。Kyndryl Vital團隊與客戶和技術專家密切合作，設想並實現針對業務挑戰的解決方案。Kyndryl Bridge使客戶能夠在同一平臺下順暢管理這些解決方案、工作流程和業務流程。

Kyndryl Vital團隊目前分布在美國、加拿大、法國、德國和西班牙，計畫於年底前擴大到其他幾個國家。這種靈活多變的共創體驗可為那些尋求與Kyndryl建立合作關係的新客戶，以及有興趣與Kyndryl擴大合作範圍的老客戶提供支援，滿足他們的未來業務需求。

如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.kyndryl.com/us/en/services/vital

關於Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD)是全球首屈一指的IT基礎架構服務提供者，為60多個國家的數千家企業客戶提供服務。公司對全球每天都依賴的複雜任務關鍵型資訊系統進行設計、建置、管理和現代化改造。如需瞭解更多資訊，請造訪www.kyndryl.com。

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