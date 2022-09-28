Kyndryl推出共创体验服务，帮助客户打造创新型解决方案

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的IT基础设施服务提供商Kyndryl (NYSE: KD)今天宣布推出Kyndryl Vital，这是一项以设计师主导的开放协作式共创体验服务(co-creation experience)，旨在帮助客户和联盟伙伴解决业务中的挑战，并构建突破性的技术平台。

Kyndryl Vital由全球设计师团队主导，他们将与客户和合作伙伴紧密协同工作，以简练和创新的方式确定并解决复杂问题。这些设计师通过以人为本的设计和严谨的研究方法主导共创体验。这种由外而内的模式可将数据与对客户的需求和行为的深入了解相融合。借助设计策略、体验设计、故事讲述、数据驱动的研究和技术实施，Kyndryl Vital将为构建创意解决方案以及勾画富有吸引力的未来愿景提供坚实基础。

客户需要敏捷和灵活的解决方案，为此Kyndryl Vital团队将整合客户和合作伙伴使用的现有系统、方法和工具。这种包容性的方法旨在集合Kyndryl自己的技术专家，以及来自客户和联盟伙伴的技术专家，共同创造一种开放且有凝聚力的工作方式。

Kyndryl Vital全球负责人Tom Rourke表示：“ Kyndryl Vital能够弥合人文体验和技术能力之间的鸿沟，为我们的客户和合作伙伴释放商业价值。我们以设计师为主导的方案为我们提供了良好基础，使我们能够参与并深入了解客户所面临的业务挑战。在Kyndryl技术专家的协助下，Kyndryl Vital将帮助我们的客户和合作伙伴开发创新方法，打造面向未来的任务关键型技术系统。”

Kyndryl Vital是由Kyndryl Bridge扩展出的一系列解决方案的组成部分，Kyndryl Bridge是一个新型开放式集成平台，使企业负责人能够实时洞察其复杂的IT资产，并对定制其任务关键型运营进行前所未有的控制。Kyndryl Vital团队与客户和技术专家密切合作，设想并实现针对业务挑战的解决方案。Kyndryl Bridge使客户能够在同一平台下无缝管理这些解决方案、工作流程和业务流程。

Kyndryl Vital团队目前分布在美国、加拿大、法国、德国和西班牙，计划于年底前扩大到其他几个国家。这种灵活多变的共创体验可为那些寻求与Kyndryl建立合作关系的新客户，以及有兴趣与Kyndryl扩大合作范围的老客户提供支持，满足他们的未来业务需求。

如需了解更多信息，请访问：https://www.kyndryl.com/us/en/services/vital

关于Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD)是全球首屈一指的IT基础设施服务提供商，为60多个国家的数千家企业客户提供服务。公司对全球每天都依赖的复杂的任务关键型信息系统进行设计、构建、管理和现代化改造。如需了解更多信息，请访问www.kyndryl.com。

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