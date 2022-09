STERLING, Va.--(BUSINESS WIRE)--Neustar Security Services, een toonaangevende leverancier van cloud georiënteerde beveiligingsservices waarmee wereldwijde bedrijven online kunnen gedijen, heeft zijn partnerecosysteem uitgebreid naar belangrijke technologiehubs in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De nieuwe partners van het bedrijf zijn onder meer CyberArm in Libanon; Infinity IT in Nederland; Arcane BT in Turkije; Caretower, een Integrity 360 Company, in het VK; en K-Tel in Duitsland.

