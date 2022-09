Neustar Security Services élargit son réseau de partenaires dans la région EMEA

STERLING, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Neustar Security Services, fournisseur mondial de premier plan de services de sécurité en nuage assurant le succès des entreprises internationales en ligne, élargit son écosystème de partenaires dans des centres clés de la technologie à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces nouveaux partenaires sont : CyberArm au Liban ; Infinity IT aux Pays-Bas ; Arcane BT en Turquie ; Caretower, une société Integrity 360, au Royaume-Uni ; et K-Tel en Allemagne.

Cette expansion fait partie d’une série d’étapes que Neustar Security Services a récemment franchi alors qu’elle étend ses activités et ses solutions leader de l’industrie à travers la région EMEA. La relation avec CyberArm, le premier partenaire de la société au Moyen-Orient coïncide avec l’inauguration d’un nouveau centre d’épuration de données à Dubaï, son 15è nœud mondial. La société continue d’investir dans l’augmentation de la capacité et la résilience de son réseau, qui peut désormais se targuer de plus de 15 Térabits par seconde (Tbps) de la capacité totale d'atténuation des attaques par déni de service distribué (DDoS) à l’échelle mondiale.

« Les partenaires constituent le moteur principal de notre réussite et une force multiplicatrice de notre équipe et de nos clients, aussi bien dans la région EMEA que dans le monde. Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux partenaires au sein de notre réseau. Ils proposent tous une solide expertise en sécurité, des portefeuilles et approches axées sur les solutions, et mettent un accent particulier sur l’apport de valeur ajoutée aux clients et le soutien en vue de leur réussite », a déclaré Anthony Chadd, vice-président principal et directeur des revenus chez Neustar Security Services. « Cette expansion intervient à un moment clé où les attaques augmentent en taille et en intensité, et nous sommes impatients de renforcer la sécurité et d’améliorer la résilience de nos clients communs. »

L’UltraSecurity Partner Program de Neustar Security Services permet aux partenaires de créer et d’élargir leurs solutions de sécurité en nuage en tirant parti d’un réseau inégalé, réparti à travers le globe, et d’une gamme développée de services de sécurité. Avec près de 100 partenaires dans le monde, le programme fournit l'accès à des ventes et formations techniques sur mesure, des programmes de marketing communs et une assistance régionale spécifique par le biais de leur gérant de partenaire.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://neustarsecurityservices.com/about-us/partners.

À propos de Neustar Security Services

Les plus grandes marques mondiales confient à Neustar Security Services le soin de protéger leur infrastructure numérique et leurs activités en ligne. Neustar Security Services propose une gamme de services en nuage sécurisés, fiables et disponibles pour assurer la prospérité des entreprises internationales en ligne. La gamme de solutions UltraSecurity™ proposée par l’entreprise protège en permanence les réseaux et les applications des sociétés contre les risques et les interruptions de service, garantissant ainsi aux entreprises et à leurs clients des interactions exceptionnelles. En proposant le service le plus performant du secteur, le portefeuille de services de sécurité critiques de Neustar Security Services offre des services DNS, de sécurité des applications et réseau (gestion des DDoS, WAF et bots) à ses clients du Global 5000 et autres. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://neustarsecurityservices.com.

