Neustar Security Services erweitert das Partnernetzwerk im Raum EMEA

STERLING, Virginia, USA--(BUSINESS WIRE)--Neustar Security Services, ein führender Anbieter von cloudorientierten Sicherheitsdiensten, mit denen weltweite Unternehmen online erfolgreich sein können, hat sein Partner-Ökosystem in wichtigen Technologie-Drehschreiben in der Region Europa, Naher Osten und Afrika erweitert. Zu den neuen Partnern gehören CyberArm im Libanon, Infinity IT in den Niederlanden, Arcane BT in der Türkei, Caretower, ein Integrity 360 Unternehmen im Vereinigten Königreich, und K-Tel in Deutschland.

Neustar Security Services entwickelt sein Geschäft und seine branchenführenden Lösungen in der EMEA-Region weiter und mit der Erweiterung um neue Partner ist der jüngste einer Reihe von Meilensteinen erreicht. Die Partnerschaft mit CyberArm, dem ersten Partner des Unternehmens im Nahen Osten, erfolgt zeitgleich mit der Eröffnung eines neuen Daten-Scrubbing-Centers in Dubai, dem 15. globalen Knotenpunkt. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Erhöhung der Kapazität und Resilienz seines Netzwerks, das inzwischen mit einer gesamten Scrubbing-Kapazität von mehr als 15 Terabit pro Sekunde (Tbps) zur Abwehr von auf Distributed-Denial-of-Service (DDoS) basierenden Angriffen punktet.

„Partner sind in der gesamten EMEA-Region und weltweit ein wichtiger Motor für unseren Erfolg und ein leistungsstarker Multiplikator für unser Team und unsere Kunden. Sehr gerne begrüßen wir diese neuen Partner in unserem Netzwerk. Sie alle bieten fundierte Sicherheitsexpertise, lösungsbasierte Portfolios und Ansätze sowie einen starken Fokus auf die Ermöglichung von Kundennutzen und Kundenerfolg“, sagte Anthony Chadd, Senior Vice President und Chief Revenue Officer bei Neustar Security Services. „Dieser Ausbau erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Angriffe an Umfang und Intensität zunehmen und wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, die Sicherheit zu stärken und die Resilienz zu verbessern.“

Das Partnerprogramm UltraSecurity von Neustar Security Services ermöglicht den Partnern die Schaffung und den Ausbau ihrer cloudbasierten Sicherheitslösungen, indem sie ein einzigartiges, weltweit verteiltes Netzwerk und eine ausgereifte Familie von Sicherheitsservices nutzen. Mit fast 100 Partnern weltweit bietet das Programm Zugang zu auf die Partner zugeschnittenen vertrieblichen und technischen Schulungen, gemeinsamen Marketingprogrammen und dediziertem regionsspezifischem Support durch den jeweiligen Partnermanager.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://neustarsecurityservices.com/about-us/partners.

Über Neustar Security Services

Weltweit führende Marken verlassen sich auf Neustar Security Services, um ihre digitale Infrastruktur und Online-Präsenz zu schützen. Neustar Security Services bietet eine Reihe von cloudbasierten Diensten an, die sicher, zuverlässig und verfügbar sind, damit globale Unternehmen online erfolgreich sein können. Die Lösungs-Suite UltraSecurity™ des Unternehmens schützt die Netzwerke und Anwendungen von Unternehmen vor Risiken und Ausfallzeiten und sorgt dafür, dass Unternehmen und ihre Kunden Tag für Tag von außergewöhnlichen Interaktionen profitieren. Mit der branchenweit besten Leistung bietet das unternehmenskritische Sicherheitsportfolio von Neustar Security Services seinen Global-5000-Kunden und darüber hinaus erstklassige DNS-, Anwendungs- und Netzwerksicherheit (einschließlich DDoS-, WAF- und Bot-Management). Weitere Informationen finden Sie unter https://neustarsecurityservices.com.

