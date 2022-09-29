Globee® Awards向全球徵集商業獎項提名

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Globee® Awards是全球首屈一指的商業獎勵計畫和商業排行榜單的組織機構，目前正在接受世界各地提交的年度商業卓越獎提名。

如需詳細瞭解Globee商業獎及提名方式的資訊，請點選此處：https://globeeawards.com/business-awards/。

極具知名度的年度Globee®商業卓越獎計畫旨在認可並表彰全球各大行業在組織績效、產品和服務、創新、高階主管和管理團隊、商場女性和職業女性、案例研究和成功部署、溝通、公共關係和行銷活動、產品管理、網站、部落格、白皮書、視訊、廣告、創意、合作夥伴計畫以及客戶滿意度計畫等方面的傑出表現。

全球各地的個人和組織均可提交提名，展示在本地、所在地區或所在國家取得的成就，以參與評選。

歷屆獲獎者名單：https://globeeawards.com/business-awards/winners/

獲獎者將由來自各行業的高階主管和專業人士組成的全球評審團確定。獲獎名單將在頒獎典禮上揭曉，獲獎者現場接受頒獎。屆時，入圍者、獲獎者、評審委員和來自世界各地的業界同行將齊聚頒獎典禮現場。

產業專家以及產品和服務的終端使用者或消費者可參與評選過程。有關以產業專家身分報名和以評審委員身分參與的更多詳情，可在以下網址查閱：https://globeeawards.com/business-awards/#judge

關於Globee Awards

Globee Awards共設有九個獎項計畫和競賽類別：美國最佳商業獎(American Best in Business Awards)、商業卓越獎(Business Excellence Awards)、全球執行長獎-領導力獎(CEO World Awards® - Leadership Awards)、全球網路安全獎(Cyber Security World Awards®)、顛覆性企業獎(Disruptor Company Awards)、金橋獎(Golden Bridge Awards®)、全球資訊科技獎(Information Technology World Awards®)、銷售、行銷、客戶成功和營運獎(Sales, Marketing, Customer Success, & Operations Awards)，以及世界女性獎(Women World Awards®)。如需瞭解有關Globee Awards的更多資訊，請造訪https://globeeawards.com

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