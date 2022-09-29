Globee® Awards面向全球征集商业奖项提名

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Globee® Awards是全球首屈一指的商业奖励计划和商业排行榜单的组织机构，目前正在接受世界各地提交的年度商业卓越奖提名。

如需详细了解Globee商业奖及提名方式的信息，请点击此处：https://globeeawards.com/business-awards/。

极具知名度的年度Globee®商业卓越奖计划旨在认可并表彰全球各大行业在组织绩效、产品和服务、创新、高管和管理层团队、商业女性和职业女性、案例研究和成功部署、沟通、公共关系和营销活动、产品管理、网站、博客、白皮书、视频、广告、创意、合作伙伴计划以及客户满意度计划等方面的杰出表现。

全球各地的个人和组织均可提交提名，展示在本地、所在地区或所在国家取得的成就，以参与评选。

往届获奖者名单：https://globeeawards.com/business-awards/winners/

获奖者将由来自各行业的高管和专业人士组成的全球评审团确定。获奖名单将在颁奖典礼上揭晓，获奖者现场接受颁奖。届时，入围者、获奖者、评委和来自世界各地的业界同行将齐聚颁奖典礼现场。

行业专家以及产品和服务的最终用户或消费者可参与评选过程。有关以行业专家身份注册和以评委身份参与的更多详情，可在以下网址查阅：https://globeeawards.com/business-awards/#judge

关于Globee Awards

Globee Awards共设九个奖项计划和竞赛类别：美国最佳商业奖(American Best in Business Awards)、商业卓越奖(Business Excellence Awards)、全球首席执行官奖-领导力奖(CEO World Awards® - Leadership Awards)、全球网络安全奖(Cyber Security World Awards®)、颠覆性企业奖(Disruptor Company Awards)、金桥奖(Golden Bridge Awards®)、全球信息技术奖(Information Technology World Awards®)、销售、营销、客户成功和运营奖(Sales, Marketing, Customer Success, & Operations Awards)，以及世界女性奖(Women World Awards®)。如需了解有关Globee Awards的更多信息，请访问https://globeeawards.com

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