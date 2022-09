Globee® Awards emite chamada para indicações de prêmios de empresas de todo o mundo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--O Globee® Awards, organizador dos principais programas de premiação de empresas do mundo e listas de classificação de empresas, agora está aceitando indicações para Prêmios Anuais de Excelência Empresarial de todo o mundo.

Saiba mais sobre o Globee Business Awards e como se inscrever aqui: https://globeeawards.com/business-awards/.

O cobiçado programa anual do Globee® Business Excellence Awards reconhece e homenageia os melhores do mundo em desempenho organizacional, produtos e serviços, inovações, executivos e equipes de gerenciamento, mulheres nos negócios e nas profissões, estudos de caso e implantações bem-sucedidas, comunicações, relações públicas e campanhas de marketing , gerenciamento de produtos, sites, blogs, relatórios governamentais, vídeos, anúncios, criatividade, programas de parcerias e programas de satisfação do cliente de todos os principais setores do mundo.

Pessoas e organizações de qualquer lugar do mundo podem enviar indicações para conquistas locais, regionais ou nacionais para reconhecimento.

Os ganhadores dos anos anteriores estão relacionados aqui: https://globeeawards.com/business-awards/winners/

Um comissão julgadora mundial de executivos e profissionais representando uma ampla gama de setores irá determinar os ganhadores. Os ganhadores serão apresentados e homenageados em uma cerimônia com a presença dos finalistas, ganhadores, juízes e colegas do setor de todo o mundo.

Especialistas do setor e usuários finais ou consumidores de produtos e serviços podem participar do processo de julgamento. Mais detalhes para se inscrever como especialista do setor e ajudar como juiz estão disponíveis em https://globeeawards.com/business-awards/#judge

Sobre os Globee Awards

Os Globee Awards são concedidos em nove programas e competições: American Best in Business Awards, Business Excellence Awards, CEO World Awards® - Leadership Awards, Cyber Security World Awards®, Disruptor Company Awards, Golden Bridge Awards®, Information Technology World Awards®, Sales, Marketing, Customer Success & Operations Awards e Women World Awards®. Saiba mais sobre os Globee Awards em https://globeeawards.com

