戈润在9月共签订超过3千万美元的新合同，服务于全球关键行业

波士顿--(BUSINESS WIRE)--全球水解决方案提供商戈润(Gradiant)宣布签订一系列新合同，总额超过3千万美元。仅9月一个月，戈润就赢得了7份合同，分别来自总部位于各个国家的跨国企业和机构客户，涉及半导体（新加坡）、工业防护设备（澳大利亚）、食品饮料（比利时和美国）、制药（印度）和基础设施（澳大利亚）行业。戈润将在先进水务和废水处理领域部署一系列解决方案，使这些行业客户能够实现可持续发展目标，降低运营成本，并确保业务的连续性。

戈润将为新加坡一家新建的半导体晶圆厂设计并建造超纯水和废水处理设施。该项目将加快交付进度，以便客户于2023年初开始生产芯片。该项目采用RO Infinity™技术生产超纯水，并采用戈润的选择性污染物提取(Selective Contaminant Extraction™)技术处理复杂、分离的废物流，以实现高于80%的回收率。新加坡晶圆制造厂的行业平均水回收率为43%。

第二个项目的客户是一家领先的工业防护设备制造商。该项目位于印度的一处新建场地，戈润将在此交付一套污水处理和零液体排放(ZLD)废物减量系统。该工厂将采用戈润的载气萃取(CGE™)技术实现零液排放，利用SmartOps™技术进行人工智能驱动的资产性能优化，并采用膜生物反应器(MBR)实现先进的废水处理。除系统设计和供应外，戈润还将于2023年第三季度于该工厂投产前，在客户现场为操作人员提供广泛培训。

戈润首席运营官Prakash Govindan表示：“全球越来越多的客户正在采用戈润的解决方案，以提高其设施的运营和成本效率，并减少碳足迹和水足迹，这令我们倍感自豪。这些中标项目证明了戈润的全套技术所蕴含的令人信服的价值主张。我们通过为日益多样化、高质量的工业应用组合提供完整的解决方案来实现持续增长。”

戈润签署的其他项目还包括：

为一家《财富》500强食品饮料客户在非洲的啤酒厂提供水处理解决方案

为一家上市企业位于马来西亚的制药厂提供水处理解决方案

为一家上市企业位于马来西亚的食品配料生产基地提供废水处理和高效有机物去除设施

为澳大利亚新南威尔士州政府机构的大型基础设施项目提供两套废水处理设施

戈润全球运营总裁Govind Alagappan表示：“通过与戈润合作，世界各地的行业客户能够将可持续发展融入其运营和供应链。我们专注于处理、优化和管理所有水系统。戈润将继续致力于帮助全球各个行业，使人们的生活更安全、更健康和更美好。”

关于戈润

戈润是全球高级水务和废水处理领域的水务解决方案提供商和开发者。凭借由世界顶级水处理专家打造的全套差异化专有端到端解决方案，戈润为全球各大重要行业客户的任务关键型运营提供服务。戈润成立于麻省理工学院(MIT)，在应对工业化、人口增长和水资源紧缺所带来的日益严峻的挑战方面具备独特的优势。如今，戈润拥有超过450名员工，其全球总部位于波士顿，在新加坡设有地区总部和全球技术实验室，并在12个国家设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.gradiant.com。

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