戈潤在9月共簽訂超過3千萬美元的新合約，服務全球關鍵產業

波士頓--(BUSINESS WIRE)--全球水解決方案提供商戈潤(Gradiant)宣佈簽訂一系列新合約，總額超過3千萬美元。僅9月一個月，戈潤就贏得7份合約，分別來自總部位於各個國家的跨國企業和機構客戶，涉及半導體（新加坡）、工業防護設備（澳洲）、食品飲料（比利時和美國）、製藥（印度）和基礎設施（澳洲）。戈潤將在先進水務和廢水處理領域部署一系列解決方案，使這些工業客戶能夠達成可持續發展目標，降低營運成本，並確保業務的連續性。

戈潤將為新加坡一家新建的半導體晶圓廠設計並建造超純水和廢水處理設施。該專案將加快交付進度，以便客戶於2023年初開始生產晶片。該專案採用RO Infinity™技術生產超純水，並採用戈潤的選擇性污染物提取(Selective Contaminant Extraction™)技術處理複雜、分離的廢物流，以達到高於80%的回收率。新加坡晶圓製造廠的業界平均水回收率為43%。

第二個專案的客戶是一流的工業防護設備製造商。該專案位於印度的一處新建場地，戈潤將在此交付一套汙水處理和零液體排放(ZLD)廢物減量系統。該工廠將採用戈潤的載氣萃取(CGE™)技術實現零液排放，利用SmartOps™技術進行人工智慧驅動的資產表現優化，並採用膜生物反應器(MBR)用於先進的廢水處理。除系統設計和供應外，戈潤還將於2023年第三季該工廠投產前，在客戶現場為操作人員提供廣泛培訓。

戈潤營運總監Prakash Govindan表示：「全球越來越多的客戶正在採用戈潤的解決方案，以提高其設施的營運和成本效率，並減少碳足跡和水足跡，這令我們倍感自豪。贏得這些專案證明戈潤的全套技術蘊含令人信服的價值主張。我們為日益多樣化、高品質的工業應用組合提供完整的解決方案而持續成長。」

戈潤簽署的其他專案還包括：

為一家《財富》500強食品飲料客戶在非洲的啤酒廠提供水處理解決方案

為一家上市企業位於馬來西亞的製藥廠提供水處理解決方案

為一家上市企業位於馬來西亞的食品配料生產基地提供廢水處理和高效有機物去除設施

為澳洲新南威爾斯州政府機構的大型基礎設施專案提供兩套廢水處理設施

戈潤全球營運總裁Govind Alagappan表示：「與戈潤合作使得世界各地的工業客戶能夠將可持續發展融入其營運和供應鏈。我們專注於處理、優化和管理所有水系統。戈潤將繼續致力於幫助全球各個行業，使人們的生活更安全、更健康和更美好。」

關於戈潤

戈潤是全球先進水務和廢水處理領域的水務解決方案提供商和開發者。憑藉由世界頂尖水處理專家打造的全套差異化專有端到端解決方案，戈潤為全球各大重要產業客戶的任務關鍵型營運提供服務。戈潤成立於麻省理工學院(MIT)，在應對工業化、人口增長和水資源緊缺所帶來的日益嚴峻的挑戰方面具備獨特的優勢。如今，戈潤擁有超過450名員工，其全球總部位於波士頓，在新加坡設有區域總部和全球科技實驗室，並在12個國家設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gradiant.com。

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