Andersen Global與Lee & Ko律師事務所合作，拓展東亞業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與全服務型律師事務所Lee & Ko簽署非排他性合作協議，拓展了該國際組織在韓國的業務範圍，同時鞏固了在東亞的國際業務。

Lee & Ko成立於1977年，是韓國歷史悠久的律師事務所之一，擁有800多名專業人士和300位合夥人。律師事務所在8個主要執業領域為客戶提供全方位的服務，包括反壟斷與競爭、銀行與金融、企業與併購、智慧財產權、勞動與就業、訴訟與仲裁、稅務與海關，以及白領犯罪。Lee & Ko持續被Asialaw、IFLR1000、Legal 500 Asia-Pacific、Chambers & Partners Asia-Pacific等機構評 選為第一級(Tier 1)律師事務所。

資深合夥人Hyeong Gun Lee表示：「自律師事務所成立至今，我們已發展成為公認的領軍律師事務所，致力於為客戶提供一流的服務和全面的法律業務。作為Andersen Global的合作律師事務所，我們期待利用我們在韓國市場的專長，為全球客戶提供服務，並滿足所有的本土和跨境服務需求。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「我們之前曾與Lee & Ko有過合作，其一貫的高品質服務將提升我們在該地區的競爭優勢。他們對該市場的全面瞭解以及協同服務將為我們組織提供非常寶貴的業務覆蓋度，讓我們能夠進一步拓展亞洲業務。」

Andersen Global 是一家國際聯盟型組織，其會員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國會員公司Andersen Tax LLC主導成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其會員公司和合作公司在逾380個地點推展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。