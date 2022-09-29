Andersen Global与Lee & Ko律所合作，拓展东亚业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与全服务型律所Lee & Ko签署非排他性合作协议，拓展了该国际组织在韩国的业务范围，同时巩固了在东亚的国际业务。

Lee & Ko成立于1977年，是韩国历史悠久的律所之一，拥有800多名专业人士和300位合伙人。律所在8个主要执业领域为客户提供全方位的服务，包括反垄断与竞争、银行与金融、企业与并购、知识产权、劳动与就业、诉讼与仲裁、税务与海关，以及白领犯罪。Lee & Ko持续被Asialaw、IFLR1000、Legal 500 Asia-Pacific、Chambers & Partners Asia-Pacific等机构评为一级律所。

高级合伙人Hyeong Gun Lee表示：“自律所成立至今，我们已发展成为公认的领军律所，致力于为客户提供一流的服务和全面的法律业务。作为Andersen Global的合作律所，我们期待利用我们在韩国市场的专长，为全球客户提供服务，并满足所有的本土和跨境服务需求。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“我们此前曾与Lee & Ko有过合作，其一贯的高品质服务将提升我们在该地区的竞争优势。他们对该市场的全面了解以及协同服务将为我们组织提供非常宝贵的业务覆盖度，让我们能够进一步拓展亚洲业务。”

Andersen Global 是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

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