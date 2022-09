Andersen Global breidt aanwezigheid in Oost-Azië uit met advocatenkantoor Lee & Ko

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn wereldwijde aanwezigheid in Oost-Azië door middel van een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met het full-service advocatenkantoor Lee & Ko, waardoor het bereik van de wereldwijde organisatie wordt uitgebreid naar Zuid-Korea.

Lee & Ko, opgericht in 1977, is een van de oudste bedrijven in Zuid-Korea met meer dan 800 professionals en 300 partners. Het bedrijf biedt klanten volledige service in de acht belangrijkste praktijkgroepen: antitrust en concurrentie, bankwezen en financiën, ondernemingen en fusies en overnames, intellectueel eigendom, arbeid en werkgelegenheid, procesvoering en arbitrage, belastingen en douane, en witteboordencriminaliteit. Lee & Ko wordt consequent erkend als een Tier 1-bedrijf door organisaties, waaronder Asialaw, IFLR1000, Legal 500 Asia-Pacific, Chambers & Partners Asia-Pacific.

"In de loop van de geschiedenis van ons kantoor zijn we uitgegroeid tot een algemeen erkend bedrijf dat klanten de beste service en uitgebreide juridische dekking biedt," aldus Senior Partner Hyeong Gun Lee. "Als samenwerkend bedrijf van Andersen Global kijken we ernaar uit om onze Koreaanse marktexpertise te benutten om klanten wereldwijd te bedienen en aan alle lokale en grensoverschrijdende behoeften te voldoen."

"We hebben eerder met Lee & Ko samengewerkt en hun consistente, hoogwaardige service zal ons concurrentievoordeel in de regio vergroten," stelde algemeen voorzitter en CEO van Andersen, Mark Vorsatz. “Hun uitgebreide kennis van de markt en synergetische diensten zullen onze organisatie van onschatbare waarde voorzien en ons positioneren voor verdere expansie in Azië.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting- en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, dat werd opgericht in 2013 door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 12.000 professionals wereldwijd en is aanwezig op meer dan 380 locaties via haar lidfirma's en samenwerkende firma's.

