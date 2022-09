Andersen Global renforce sa présence en Asie de l'Est avec le cabinet d'avocats Lee & Ko

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence mondiale en Asie de l'Est grâce à un accord de collaboration non exclusif avec le cabinet d'avocats de services complets Lee & Ko, élrgissant ainsi la présence de l'organisation mondiale en Corée du Sud.

Fondé en 1977, Lee & Ko est l'un des plus anciens cabinets de Corée du Sud, comptant plus de 800 professionnels et 300 associés. Le cabinet offre à ses clients des services complets dans huit de ses plus grands domaines d'activité : antitrust et concurrence, banque et finance, entreprises et fusions-acquisitions, propriété intellectuelle, travail et emploi, contentieux et arbitrage, fiscalité et douanes, et criminalité en col blanc. Lee & Ko est régulièrement reconnu comme un cabinet de niveau 1 par plusieurs organisations, notamment Asialaw, IFLR1000, Legal 500 Asia-Pacific, Chambers & Partners Asia-Pacific, etc.

« Notre cabinet, tout au long de son histoire, s'est développé pour être largement reconnu comme cabinet leader offrant à ses clients un service de premier ordre et une couverture juridique complète », a déclaré Hyeong Gun Lee, associé principal. « En tant que cabinet collaborateur d'Andersen Global, nous nous réjouissons de mettre notre expertise du marché coréen à contribution pour servir les clients dans le monde entier et répondre à tous les besoins locaux et transfrontaliers ».

« Nous avons déjà travaillé avec Lee & Ko et la qualité de leur service constant renforcera notre avantage concurrentiel dans la région », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et CEO d'Andersen. « Leur connaissance approfondie du marché et leurs services synergiques fourniront une couverture précieuse à notre organisation, et nous positionnera pour élargir notre présence dans toute l'Asie ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels du monde entier en matière de fiscalité et du droit. Créée en 2013 par le cabinet membre américain, Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 12 000 professionnels dans le monde et est présent dans plus de 380 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

