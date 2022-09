Servier lève l’option de licence exclusive mondiale sur le programme en collaboration avec Oncodesign Precision Medicine (OPM) dans le traitement de la maladie de Parkinson

SURESNES, France & DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Servier, groupe pharmaceutique international, et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign (ALONC – FR0011766229) (Paris:ALONC) spécialisée dans la médecine de précision, annoncent la levée de l’option de licence exclusive par Servier pour leur candidat-médicament inhibiteur de la cible kinase LRRK2 (Leucine-Rich-Repeat Kinase 2), issu de leur collaboration dans la maladie de Parkinson.

En mars 2019, Servier et Oncodesign ont conclu une collaboration de recherche et développement sur les inhibiteurs de la kinase LRRK2, issus de la plateforme Nanocyclix® appartenant à OPM, comme agents thérapeutiques potentiels de la maladie de Parkinson. Cette collaboration s’appuie sur l’expertise complémentaire de Servier et d’OPM en matière de maladies neurodégénératives et d’inhibiteurs de kinases. En juin 2021, les deux entreprises avaient annoncé la sélection d’un candidat-médicament préclinique. Servier anticipe le démarrage d’une étude Phase 1 chez des volontaires sains avant la fin de l’année 2022.

La levée de l’option déclenche le versement par Servier d’un paiement d’étape de 7 M€ à OPM. Au total, Servier pourrait verser à OPM jusqu’à 320 M€ en paiements d’étapes de R&D, réglementaires et commerciales, auxquels s’ajouteront des redevances éventuelles sur les futures ventes.

Jan Hoflack, PhD, Directeur Scientifique et Directeur Général d’Oncodesign et d’OPM déclare : « L’approbation du dossier CTA par l’ANSM et le CPP, et la levée de l’option de licence par Servier précèdent la première évaluation chez l’homme du candidat-médicament, notre molécule clé inhibitrice de la cible LRRK2. Ce candidat-médicament est la première molécule issue de notre technologie Nanocyclix® à entrer en clinique pour une évaluation thérapeutique. LRRK2 est une kinase bien connue de l’industrie pharmaceutique depuis 2005. Cette kinase s’est avérée très difficile à cibler par des inhibiteurs, mais elle est susceptible de pouvoir ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Ce serait une avancée majeure pour les patients souffrant de cette maladie pour laquelle à ce jour il n’existe que des traitements symptomatiques. Notre collaboration avec Servier, démarrée en 2019, nous a permis de découvrir un candidat-médicament prometteur en moins de 4 ans, démontrant ainsi la maturité de la technologie Nanocyclix®, notre expertise dans le domaine des kinases, ainsi que l’expertise de Servier dans les neurosciences, doublée d’une forte synergie et efficacité au sein de l’équipe commune Servier/Oncodesign/OPM. »

Philippe Genne, PhD, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign et d’OPM explique : « Je suis très heureux du déroulement rapide et fructueux de cette collaboration avec le groupe Servier, partenaire historique de l’entreprise. Plus que jamais, ce terme a un sens ici, car c’est le premier composé issu de la recherche d’Oncodesign qui atteint les étapes de développement clinique. Ce projet est également un programme important dans la stratégie de croissance d’OPM. Nous allons pouvoir capitaliser sur cette base solide pour le développement prometteur de cette Biotech à la fois jeune et expérimentée. Le chemin est sans doute encore long avant de transformer le candidat en médicament, mais cette étape était cruciale et annonce d’autres succès à venir au profit des patients. »

Ross Jeggo, PhD, Directeur de l’Aire Thérapeutique Neurosciences et Immuno-inflammation de Servier, déclare : « Les avancées du programme de recherche et développement de ce candidat-médicament dans la maladie de Parkinson est le fruit de la combinaison des expertises de Servier et de son partenaire Oncodesign. Cette collaboration témoigne de la volonté du Groupe d’axer sa recherche sur les maladies à fort besoin médical, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires qui partagent leur savoir-faire et leurs technologies afin de créer des synergies d’innovation et d’accélérer la découverte de solutions thérapeutiques au bénéfice des patients. »

À propos de la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est l’affection neurodégénérative responsable de troubles moteurs la plus répandue, concernant 1 % de la population mondiale âgée de plus de 60 ans4. Au total, environ 170 000 personnes sont traitées en France, avec environ 25 000 nouveaux cas déclarés5 chaque année. C’est une maladie chronique avec évolution progressive des symptômes : mouvements ralentis, tremblements, rigidité. La maladie de Parkinson est caractérisée par une perte progressive des neurones dopaminergiques et par une accumulation de la protéine α–synucléine dans le cerveau. Les traitements actuels, uniquement symptomatiques, reposent sur une supplémentation des patients en dopamine, pour compenser la perte de neurones dopaminergiques et réduire les troubles moteurs, avec une efficacité qui diminue avec le temps. À ce jour, il n’existe pas de thérapie neuroprotectrice susceptible de ralentir la progression de la maladie. Modifier le cours de la maladie demeure l’objectif principal dans la recherche et le développement de nouveaux traitements de la maladie de Parkinson.

À propos de la cible LRRK2

La maladie de Parkinson est considérée comme une maladie idiopathique, c’est-à-dire sans origine clairement identifiée dans une grande majorité des cas. Les mutations pathogènes de la protéine LRRK2 sont la forme monogénique la plus fréquente de la maladie de Parkinson ; un haut niveau d’activité de cette protéine est observé chez ces patients mais aussi chez les patients idiopathiques. Les caractéristiques pathologiques et les symptômes cliniques entre un patient idiopathique et un patient porteur des mutations LRRK2, sont similaires. LRRK2 est une protéine multi domaine, qui contient à la fois les activités enzymatiques de la kinase et de la GTPase, où se trouvent les mutations pathogènes. Inhiber LRRK2 aurait donc un potentiel neuroprotecteur, capable de modifier la progression de la maladie de Parkinson. En mai dernier, les premiers essais cliniques de Phase I et de Phase Ib avec d’autres inhibiteurs de LRRK2 ont montré des résultats très encourageants. Le programme de collaboration entre Servier et OPM a pour ambition le développement d’un composé différenciant répondant aux besoins médicaux majeurs des patients atteints de la maladie de Parkinson.

À propos de Servier

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021 réalisé dans 150 pays, Servier emploie 21 800 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament.

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, l’oncologie, les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires. Pour favoriser l’accès aux soins pour tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité des pathologies. Plus d’informations sur le site : servier.com.

À propos d’OPM

Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign, est une entreprise technologique spécialisée en médecine de précision. Sa mission est d’apporter des solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes pour traiter les phénomènes de résistance thérapeutique et d’évolution métastatique des cancers. Le patient est au cœur de sa réflexion, de son modèle d’innovation réellement unique, et de ses investissements. Fort d’un portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées, OPM se positionne comme un découvreur de molécules efficaces contre les cancers résistants et avancés et autres pathologies sans solution thérapeutique. Pour OPM « travailler ensemble est primordial », il ne peut pas y avoir de création de valeurs sans échange, sans dialogue. La création de valeur résultant pour nous de la réciprocité, c’est-à-dire des échanges équilibrés et équitables à tous les niveaux, que ce soit entre collaborateurs internes, ou avec nos partenaires, thérapeutes, patients, experts et investisseurs. Plus d’informations : opm.oncodesign.com

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

1 Clinical Trial Application (demande d’essai clinique)

2 Agence Nationale de Sécurité du Médicament

3 Comité de Protection des Personnes

4 Epidemiology of Parkinson Disease. Neurol Clin. 2016 Nov;34(4):955-965

5 https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/parkinson-maladie