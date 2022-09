Largo affirme ses engagements RSE par la signature d’un double partenariat associatif avec Sea Shepherd et Toit à Moi

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Largo (FR0013308582 – ALLGO) (Paris:ALLGO), l’acteur français éco-responsable expert du reconditionnement, annonce la signature de deux conventions associatives, Sea Shepherd France et Toit à moi, et confirme une politique de responsabilité sociale et écologique engagée et de premier plan.

Sea Shepherd France et Toit à moi : les nouveaux partenaires associatifs de Largo

Fort de son positionnement d’acteur éco-responsable du reconditionnement, Largo renforce son image de société engagée en soutenant deux organisations impliquées pour un futur meilleur :

- Sea Shepherd France, est l’antenne nationale de l’ONG de défense des océans la plus combative au monde, fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson. Sea Shepherd intervient de manière active et non violente dans les cas d’atteinte illégales à la vie marine et aux écosystèmes marins.

- Toit à Moi, association née localement qui a pour vocation d'aider les personnes sans-abri à sortir de la rue de manière durable : d'abord en les logeant dans des appartements puis en les accompagnant de manière intensive pour les aider à résoudre leurs problématiques, et enfin en créant du lien social.

Mathilde Ardoin, Responsable RSE de Largo déclare : « Largo est fier d’annoncer ses premières collaborations associatives avec Sea Shepherd et Toit à moi, des associations choisies par les collaborateurs dont la portée nous tient particulièrement à cœur, tant dans les valeurs qu’elles représentent que dans leurs actions quotidiennes. Chez Largo, nous avons toutes et tous vocation à être en adéquation avec nos engagements humains, de dignité et de protection, représentatifs des enjeux actuels. »

Largo met ses produits reconditionnés au service de l’associatif

Des produits high-techs reconditionnés par Largo (tablettes, ordinateurs et Smartphones) ainsi qu’un versement de 2€ par commande réalisée sur le site Largo.fr sont offerts à Sea Shepherd France. Ces produits reconditionnés et dons seront utilisés dans le cadre de leurs missions comme l’opération Nyamba pour la protection des tortues marines de Mayotte, ou encore l’opération Dolphin Bycatch qui met en lumière l'impact des méthodes de pêche non sélectives sur les populations de dauphins au large des côtes françaises ; ainsi que par les bénévoles de l’association investis tout au long de l’année.

Une contribution tout particulièrement appréciée par les équipes de Sea Shepherd France « Nous tenons à remercier Largo pour leur précieux soutien qui apporte un réel support technique aux équipes et à l’association tout en utilisant des produits reconditionnés qui nous permettent de limiter notre empreinte carbone »

Concernant Toit à moi, le don à destination des membres de l’association ainsi qu’aux personnes en situation de grande précarité suivies, se compose d’une quarantaine de téléphones reconditionnés. Celui-ci permettra à ces hommes et femmes de retisser le lien social et de se reconnecter à la société.

Chloé Baunard-Pinel, responsable mécénat chez Toit à moi précise : « Ce partenariat constitue une formidable opportunité pour accélérer la réinsertion de personnes isolées dans notre société. Nous sommes très reconnaissants envers Largo pour ses dons en produits reconditionnés. »

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2022 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le 20 octobre 2022 avant ouverture de la bourse.

À propos de LARGO

Crée en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec 61 collaborateurs basés à Nantes, Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur industriel de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 220 400 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 17,6 M€ en 2021.

Pour plus d’informations : www.largo.fr