Plateforme zéro pétrole de Grandpuits : TotalEnergies et SARIA s’associent dans la production de carburant aérien durable

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et SARIA, leader sur le marché européen de la collecte et de la valorisation de matières organiques en produits durables, ont conclu un accord pour développer la production de carburant aérien durable sur la plateforme de Grandpuits (Seine-et-Marne).

Ce partenariat est une étape majeure dans la sécurisation de l’approvisionnement en huiles de cuisson usagées et graisses animales, matières premières éligibles à la production de carburant aérien durable. Il permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site à 210 000 tonnes par an, soit 25% de plus que le projet initial annoncé en 2020.

Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies prendra une participation de 50% d’une activité de production de SARIA, qui approvisionnera Grandpuits en ester de graisses animales. SARIA prendra une participation équivalente dans l’unité de production de biocarburants de la bioraffinerie de Grandpuits dont TotalEnergies restera l’opérateur. De plus, SARIA fournira directement le site en huiles de cuisson usagées.

« Je me réjouis de ce partenariat stratégique avec SARIA. Il marque une étape importante qui vient consolider la reconversion de la raffinerie en une plateforme zéro pétrole majoritairement orientée vers les carburants aériens durables. C’est une contribution majeure à l’atteinte de notre ambition de devenir l’un des leaders de la production de carburants aériens durables », a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies. « Les carburants aériens durables sont la solution la plus efficace pour réduire immédiatement les émissions de CO2 du transport aérien et leur développement s’inscrit pleinement dans l’ambition Climat de la Compagnie d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société »

Le projet est soumis au processus légal d’information-consultation des instances représentatives du personnel de TotalEnergies et à l’approbation des autorités compétentes.

À propos de TotalEnergies à Grandpuits

Mise en service en 1966, la raffinerie Total de Grandpuits-Bailly-Carrois a longtemps été l’unique raffinerie francilienne. En septembre 2020, TotalEnergies a lancé un projet de reconversion du site qui s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Ce projet « zéro pétrole » dont le coût total de mise en œuvre est estimé à plus de 500 millions d’euros, repose sur le développement de plusieurs activités d’avenir dans le domaine de la biomasse, les énergies renouvelables et de l’économie circulaire : recyclage chimique de déchets plastiques, production de bioplastiques biosourcés et biodégradables, production de biocarburants à destination du secteur aérien, construction d’une ferme solaire et stockage d’électricité par batteries. Le démarrage de ces nouvelles unités débutera en 2022, elles devraient toutes être opérationnelles en 2025.

TotalEnergies et les carburants aériens durables

TotalEnergies développe des carburants aériens durables (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Il s’agit de biocarburants produits à partir de déchets et de résidus issus de l’économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées, etc.) et des « e-jets », carburants de synthèse pour l’aviation. Ces carburants aériens durables permettront une réduction significative des émissions de CO2 du transport aérien.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de SARIA

SARIA est une entreprise familiale allemande présente dans le monde entier. Engagées dans les principes de l'économie circulaire, les activités du groupe sont centrées sur la conversion de produits d'origine animale et d'autres matières organiques en ingrédients de grande valeur et durables pour les secteurs de l'alimentation humaine, des aliments pour animaux de compagnie, de la pharmacie et de l'énergie.

