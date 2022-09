Energy Dome en Ørsted gaan samenwerken op het gebied van energieopslagfaciliteiten

MILAAN en FREDERICIA, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome heeft vandaag bekendgemaakt een memorandum van overeenstemming (MoU) te hebben gesloten met Ørsted, wereldleider op het gebied van offshore windenergie en toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame energie, om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de implementatie van een 20 MW / 200 MWh energieopslagfaciliteit met behulp van de CO2-batterijtechnologie van Energy Dome op één of meer van de locaties van Ørsted.

De samenwerking heeft tot doel langdurige energieopslag te gebruiken om de basislastvoorziening aan de eindgebruikers van Ørsted te leveren in de vorm van duurzame energie, de groeiende variabiliteit in de energievoorziening te beperken en netwerkstabiliteitsdiensten te leveren. De overeenkomst omvat een optie om meerdere extra CO2-batterij-energieopslagfaciliteiten te ontwikkelen, waarbij de bouw van het eerste 20 MW-project dat op de planning staat mogelijk al in de tweede helft van 2024 kan worden gestart.

Het haalbaarheidsstudieproject met Ørsted, waarbij duurzame energie wordt geleverd over perioden van 10 uur of langer, is een mijlpaal op het traject van Energy Dome op weg naar de ontwikkeling van meerdere commerciële CO2-batterij-energieopslagfaciliteiten. De eerste locatie van deze soort wordt gebouwd op het Europese continent. Deze mijlpaal volgt op de voltooiing van de eerste commerciële demonstratiefaciliteit van Energy Dome in Sardinië, Italië, en de aankondiging van een nieuwe commerciële faciliteit op schaal op Sardinië, waarbij wordt samengewerkt met het Italiaanse energiebedrijf A2A.

Voor Ørsted is het testen van het CO2-batterij-energieopslagproject onderdeel van het streven van het bedrijf om een uitgebreide flexibele oplossing te bieden die zowel de beschikbaarheid als de betrouwbaarheid van groene energie verhoogt, mede met behulp van langdurige energieopslag.

Kieran White, VP Europe Onshore van Ørsted, merkt op: “Als bedrijf dat zich richt op het snel opschalen van de uitbouw van wind-, zonne-, Power-to-X en andere duurzame energieoplossingen, zijn we verheugd om met Energy Dome samen te werken om te onderzoeken hoe we hun innovatieve en technologie voor langdurige energieopslag kunnen inzetten. We beschouwen de CO2-batterij-oplossing als een werkelijk veelbelovend alternatief voor langdurige energieopslag. Deze technologie kan ons mogelijk helpen elektriciteitsnetten koolstofarm te maken door het mogelijk te maken de levering van duurzame energie af te stemmen op de vraag.”

Claudio Spadacini, oprichter en CEO van Energy Dome, merkt op: “We zijn verheugd om samen met Ørsted, een pionier op het gebied van schone energie en 's werelds meest duurzame energiebedrijf, te werken aan onze gemeenschappelijke visie om zoveel mogelijk energieopslag in te zetten om 100% duurzame energie op het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Energy Dome kijkt ernaar uit om Ørsted te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen voor duurzame energie en energieopslag en hun uitbreiding naar nieuwe markten.”

Over Energy Dome

Energy Dome is een leverancier van oplossingen voor energieopslag die duurzame energie ontsluit door zonne- en windenergie geschikt te maken voor basislastvoorziening met behulp van de CO2-batterij. Onder leiding van een team met een uitstekende staat van dienst op het gebied van innovatie in de energiesector, helpt de betaalbare energieopslagtechnologie van Energy Dome de wereldwijde overgang naar duurzame energie te versnellen door de inzet van duurzame energiebronnen op het elektriciteitsnet beter mogelijk te maken. Energy Dome staat momenteel aan het begin van de bouw van nog een 20 MW/200 MWh energieopslagfaciliteit in Sardinië, Italië, in samenwerking met A2A, en werkt aan een ontwikkeltraject van projecten in Europa, de VS en andere regio's over de hele wereld. Meer informatie: www.energydome.com.

Over Ørsted

De visie van Ørsted is een wereld die volledig draait op groene energie. Ørsted ontwikkelt, bouwt en exploiteert offshore en onshore windparken, zonneparken, energieopslagfaciliteiten, faciliteiten voor duurzame waterstof- en andere groene brandstoffen, en bio-energiecentrales. Bovendien levert Ørsted energieproducten aan haar klanten. Ørsted is het enige energiebedrijf ter wereld met een wetenschappelijk onderbouwde klimaatneutraliteitsdoelstelling, zoals gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Ørsted streeft ernaar dat alle nieuwe projecten voor duurzame energie die het bedrijf aanbesteedt uiterlijk vanaf 2030 een netto-positieve impact hebben op de biodiversiteit. Ørsted is het meest duurzame energiebedrijf ter wereld volgens de Corporate Knights' 2022-index van de 100 meest duurzame bedrijven ter wereld, en wordt op de CDP Climate Change A List genoemd als wereldleider op het gebied van klimaatactie. Ørsted heeft haar hoofdkantoor in Denemarken en heeft 7016 mensen in dienst. De aandelen van Ørsted zijn genoteerd aan Nasdaq Copenhagen (Ørsted). In 2021 bedroeg de omzet van het bedrijf DKK 77,7 miljard (circa EUR 10,4 miljard). Bezoek Ørsted.com of volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter.

