Energy Dome et Ørsted s’associent pour des installations de stockage d’énergie

MILAN & FREDERICIA, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome a annoncé aujourd’hui un protocole d’accord (MoU) avec Ørsted, leader mondial de l’éolien offshore et société d’énergie renouvelable leader sur le marché, pour mener une étude de faisabilité pour le déploiement d’une installation de stockage d’énergie de 20 MW/200 MWh utilisant la technologie CO2 Battery d’Energy Dome sur un ou plusieurs sites d’Ørsted.

Ce partenariat vise à tirer profit du stockage d’énergie de longue durée pour fournir une énergie renouvelable de base aux clients finaux d’Ørsted, en atténuant la variabilité croissante de l’approvisionnement en énergie et en fournissant des services de stabilité du réseau. L’accord comprend une option visant à développer plusieurs installations de stockage d’énergie CO2 Battery supplémentaires, avec le potentiel pour un premier projet de 20 MW dont la construction devrait commencer dès le second semestre 2024.

Le projet d’étude de faisabilité avec Ørsted, qui distribuera de l’énergie renouvelable sur des périodes de 10 heures ou plus, est une étape importante dans la feuille de route d’Energy Dome dans le cadre du développement de plusieurs installations commerciales de stockage d’énergie CO2 Battery. Le premier site de ce type sera situé en Europe continentale. Cette étape fait suite à l’achèvement de la première installation de démonstration commerciale d’Energy Dome en Sardaigne, en Italie, et à l’annonce d’une nouvelle installation commerciale à grande échelle en Sardaigne, dans le cadre d’un partenariat avec la société énergétique italienne A2A.

Pour Ørsted, tester le projet de stockage d’énergie CO2 Battery fait partie du plan de l’entreprise visant à fournir une solution flexible complète qui augmente à la fois la disponibilité et la fiabilité de l’énergie verte, ainsi qu’à aider au stockage d’énergie de longue durée.

Kieran White, vice-président Europe Onshore chez Ørsted, déclare : « En tant qu’entreprise axée sur la mise à l’échelle rapide de la construction de solutions éoliennes, solaires, Power-to-X et d’autres solutions d’énergie renouvelable, nous sommes ravis de travailler avec Energy Dome pour découvrir comment déployer leur technologie innovante de stockage d’énergie de longue durée. Nous considérons la solution CO2 Battery comme une alternative très prometteuse pour le stockage d’énergie de longue durée. Cette technologie pourrait potentiellement nous aider à décarboner les réseaux électriques en rendant les énergies renouvelables distribuables. »

Claudio Spadacini, fondateur et PDG d’Energy Dome, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec Ørsted, un pionnier de l’énergie propre et la société d’énergie la plus durable au monde, sur notre vision commune visant à déployer autant de stockage d’énergie que possible pour permettre une énergie 100 % renouvelable sur le réseau. Energy Dome se réjouit d’aider Ørsted à atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie à mesure qu’ils se développent sur de nouveaux marchés. »

À propos d’Energy Dome

Energy Dome est un fournisseur de solutions de stockage d’énergie qui met à profit l’énergie renouvelable en rendant l’énergie solaire et éolienne distribuable à l’aide de CO2 Battery. Dirigée par une équipe ayant fait ses preuves en matière d’innovation dans le secteur de l’énergie, la technologie de stockage d’énergie à faible coût d’Energy Dome contribue à accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables en permettant une plus grande pénétration des énergies renouvelables sur le réseau. Energy Dome démarre actuellement la construction d’une autre installation de stockage d’énergie de 20 MW/200 MWh en Sardaigne, en Italie, en partenariat avec A2A et développe un portefeuille de projets en Europe, aux États-Unis et dans d’autres régions du monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.energydome.com.

À propos d’Ørsted

La vision d’Ørsted est un monde qui fonctionne entièrement à l’énergie verte. Ørsted développe, construit et exploite des parcs éoliens offshore et terrestres, des parcs solaires, des installations de stockage d’énergie, des installations d’hydrogène renouvelable et de carburants verts et des centrales de bioénergie. Ørsted fournit également des produits énergétiques à ses clients. Ørsted est la seule entreprise énergétique au monde à avoir un objectif scientifique de zéro émission nette tel que validé par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et Ørsted vise à produire un impact net positif sur la biodiversité de tous les nouveaux projets d’énergie renouvelable qu’elle met en service à partir de 2030 au plus tard. Ørsted se classe comme l’entreprise d’énergie la plus durable au monde dans l’indice 2022 de Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables au monde et est reconnue sur la liste A du CDP Climate Change en tant que leader mondial de l’action climatique. Basée au Danemark, Ørsted emploie 7 016 personnes. Les actions d’Ørsted sont cotées au Nasdaq de Copenhague (Ørsted). En 2021, le chiffre d’affaires du groupe était de 77,7 milliards de DKK (10,4 milliards d’euros). Rendez-vous sur Ørsted.com ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.