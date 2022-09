Energy Dome e Ørsted collaborano per la realizzazione di impianti di stoccaggio dell'energia

MILANO & FREDERICIA, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome ha annunciato oggi un memorandum d'intesa con Ørsted, leader mondiale nel settore dell'eolico offshore e azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, per l'esecuzione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio dell'energia da 20 MW / 200 MWh con la tecnologia delle batterie a CO2 di Energy Dome in uno o più siti di Ørsted.

La partnership mira a sfruttare l'accumulo di energia a lunga durata per fornire energia rinnovabile di base ai clienti finali di Ørsted, attenuando la crescente variabilità di approvvigionamento energetico e fornendo servizi di stabilità della rete. L'accordo prevede un'opzione per lo sviluppo di altri impianti di stoccaggio dell'energia CO2 Battery, con la possibilità di iniziare la costruzione del primo progetto da 20 MW già nella seconda metà del 2024.

Il progetto di studio di fattibilità con Ørsted, che prevede l'erogazione di energia rinnovabile per periodi di 10 ore o più, è una tappa fondamentale nella roadmap di Energy Dome per lo sviluppo di più impianti commerciali di stoccaggio dell'energia a batterie di CO2. Il primo sito di questo tipo si troverà nell'Europa continentale. Questo traguardo segue il completamento del primo impianto dimostrativo commerciale di Energy Dome in Sardegna, Italia, e l'annuncio di un nuovo impianto commerciale utility-scale in Sardegna, nell'ambito di una partnership con la società energetica italiana A2A.

Per Ørsted, la sperimentazione del progetto di accumulo energetico CO2 Battery fa parte del piano dell'azienda di fornire una soluzione flessibile e completa che aumenta la disponibilità e l'affidabilità dell'energia verde anche con l'aiuto di un accumulo di energia di lunga durata.

Kieran White, VP Europe Onshore di Ørsted, ha dichiarato: "In qualità di azienda incentrata sul rapido sviluppo di soluzioni eoliche, solari, Power-to-X e di altre energie rinnovabili, siamo lieti di collaborare con Energy Dome per valutare come applicare la loro innovativa tecnologia di stoccaggio dell'energia a lunga durata. Riteniamo che la soluzione delle batterie a CO2 sia un'alternativa davvero promettente per lo stoccaggio di energia a lunga durata. Questa tecnologia potrebbe potenzialmente aiutarci a decarbonizzare le reti elettriche in modo tale che l'energia rinnovabile diventi dispacciabile".

Claudio Spadacini, fondatore e CEO di Energy Dome, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Ørsted, un pioniere dell'energia pulita e l'azienda energetica più sostenibile del mondo La nostra visione comune mira a distribuire il maggior numero possibile di accumulatori di energia per consentire l'utilizzo del 100% dell' energia rinnovabile sulla rete. Energy Dome si propone di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Ørsted in materia di energia rinnovabile e di accumulo di energia nel perseguimento della sua espansione in nuovi mercati".

Informazioni su Energy Dome

Energy Dome è un fornitore di soluzioni di stoccaggio dell'energia che sta aprendo la strada alle energie rinnovabili rendendo dispacciabile l'energia solare ed eolica grazie alla batteria di CO2. Guidato da un team che vanta una lunga esperienza di innovazione nel settore dell'energia, la tecnologia di accumulo energetico a basso costo di Energy Dome contribuisce ad accelerare la transizione globale verso l'energia rinnovabile, consentendo una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili nella rete. Energy Dome sta attualmente avviando la costruzione di un altro impianto di accumulo di energia da 20 MW/200 MWh in Sardegna, Italia, in collaborazione con A2A e sta sviluppando una pipeline di progetti in Europa, Stati Uniti e altre regioni del mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.energydome.com.

Informazioni su Ørsted

La visione di Ørsted prevede un mondo interamente alimentato da energia verde. Ørsted sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici offshore e onshore, parchi solari, impianti di stoccaggio dell'energia, impianti per l'idrogeno rinnovabile e i combustibili verdi e impianti di bioenergia. Inoltre, Ørsted fornisce prodotti energetici ai suoi clienti. Ørsted è l'unica azienda energetica al mondo con un obiettivo di emissioni nette a zero basato su dati scientifici e convalidato dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi); inoltre, Ørsted mira a ottenere un impatto netto positivo sulla biodiversità da tutti i nuovi progetti di energia rinnovabile che commissionerà al più tardi a partire dal 2030. Ørsted è la società energetica più sostenibile al mondo nell'indice 2022 di Corporate Knights delle 100 società più sostenibili al mondo ed è riconosciuta nella CDP Climate Change A List come leader globale nell'azione per il clima. Ørsted ha sede in Danimarca e impiega 7.016 persone. Le azioni di Ørsted sono quotate al Nasdaq di Copenhagen (Ørsted). Nel 2021, il fatturato del gruppo è stato di 77,7 miliardi di corone danesi (10,4 miliardi di euro). Visitare Ørsted.com oppure seguiteci su Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter.

