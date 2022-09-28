Actylis首次亮相，象徵著全球特種成分生產和採購一體化巨頭的誕生

紐約華盛頓港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的生命科學和特種化學品市場關鍵原材料和性能成分的製造商及採購專家Actylis於今天首次亮相。這家新公司整合了Aceto和10家業界專業公司，建立了一個強大的綜合性全球原料組織。Actylis (Ac-till-iss)是幾年前發起的一項宏大計畫的最終成果，該計畫旨在解決重大需求缺口，為重點產業高度管制產品生產所必需的關鍵原材料和性能成分提供更好、更可靠的取得管道。

為實現這項目標，Actylis將領先的特種成分生產和採購公司整合為一家公司，這些公司包括A&C、A&C Bio Buffer、Aceto、Biotron Laboratories、Cascade Chemistry、Finar、Inter-Actifs、IsleChem、Pharma Waldhof、Syntor Fine Chemicals和Talus。其廣泛的能力使Actylis獨特的混合生產和採購模式成為可能，為製藥、農業、化妝品、營養品和特種化學品等高成長終端市場的客戶提供了關鍵優勢。

Actylis執行長Gilles Cottier表示：「今天，我們推出了Actylis，一家專為21世紀的挑戰和機會而打造的全新轉型公司。Actylis將具有廣泛能力的多家業專業公司整合成一個採用獨特混合模式的全球性新企業，實現整體大於部分之和的效果。這種整合使我們能夠為不同地區和產業的客戶提供高度靈活的客製化解決方案，在滿足其特定需求的同時確保準時可靠地交付對其成功至關重要的高品質原料。」

Actylis董事長Rakesh Sachdev補充道：「Actylis品牌的靈感來自拉丁語中代表『行動』(act)和『生命力』(life)的詞語。它反映了我們致力於為所做的每一件事帶來生命力的行動承諾。我們公司的標語『首選合作夥伴』(The Partner of Choice)代表了我們獨特的生產和採購混合模式。Actylis融合了我們廣泛的能力、對客戶需求的深入瞭解、諮詢視角以及對創新和品質的關注，為我們的客戶提供無與倫比的選擇和靈活性。過去幾年的供應挑戰極大影響了我們對Actylis的願景，我們很自豪能夠幫助客戶以可靠的方式生產我們所依賴的生命滋養產品。」

Actylis主要股東New Mountain Capital的董事總經理Andre Moura補充道：「透過我們在生命科學材料領域的長期努力，我們發現了一個機會，即打造一個向生命科學和其它受管制的終端市場供應特種成分的新領導者。透過過去三年大量的有機和無機投資，Actylis現在已經具備了一定的規模和廣泛的能力，能夠滿足高要求客戶對創新、高品質產品的可靠供應需求。我們很高興能隨著Actylis公司的不斷發展繼續對其進行投資。」

Actylis由八家專業製造公司和三家採購公司合併而成，合併後的企業擁有850多名員工，對他們所服務的每一個領域都有深入的瞭解。Actylis在橫跨三大洲的10個國家推展業務，提供4,000多種產品。憑藉超過75年的生產和採購經驗，以及遍佈多個地區的GMP（良好作業規範）和非GMP生產設施組合，Actylis為客戶提供了從廣泛的個人化解決方案中進行選擇的靈活性。所有這些都有世界一流的品質、供應鏈可靠性和法規專業知識作為支撐。它的能力涵蓋了整個研發、產品開發和製造領域，包括技術銷售支援、研發、製造和生產、品質、供應鏈、全球採購和法規遵循。

Actylis的專業採購團隊策略性地分布在北美、歐洲和亞洲關鍵地區的卓越中心，是客戶的主要資源，有助於產品客製化和無縫滿足客戶需求。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.actylis.com。

關於Actylis

Actylis是為生命科學和特種化學品終端市場提供差異化特種成分的全球領先製造商和供應商。Actylis在10個國家推展業務，生產和供應4,000多種化合物，主要用於製藥、營養、農業和特種化工業。在一系列策略收購的基礎上，Actylis整合了其製造、研發、品質和採購能力，創立了一個擁有強大生產基礎的全球關鍵原材料供應商。其全球業務包括在北美、歐洲、印度和中國的大量業務。Actylis有能力創造新解決方案，確保品質並客製化產品以滿足客戶的特定需求。鑒於供應鏈管理對全球企業而言都是一個至關重要的策略問題，其擴展能力和數十年的全球採購專業知識顯得尤為寶貴。如需瞭解更多資訊，請造訪www.actylis.com。

關於New Mountain Capital

New Mountain Capital總部位於紐約，是一家追求長期資本增值的投資公司，強調業務建設和成長，而不是債務。該公司目前管理著私募股權、信貸和淨租賃房地產基金，管理的資產超過370億美元。New Mountain在精心挑選的「防禦性成長」產業尋找其認為品質最高的領導者，並與管理階層密切合作打造這些公司的價值。如需瞭解有關New Mountain Capital的更多資訊，請造訪www.newmountaincapital.com。

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