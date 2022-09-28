Actylis首次亮相，标志着全球特种成分生产和采购一体化巨头的诞生

纽约华盛顿港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的生命科学和特种化学品市场关键原材料和性能成分的制造商和采购专家Actylis于今天首次亮相。这家新公司整合了Aceto和10家业内专业公司，组建了一个强大的综合性全球原料组织。Actylis (“Ac-till-iss”)是几年前发起的一项宏大计划的最终成果，该计划旨在解决重大需求缺口，为重点行业高度管制产品生产所必需的关键原材料和性能成分提供更好、更可靠的获取渠道。

为实现这一目标，Actylis将领先的特种成分生产和采购公司整合为一家公司，这些公司包括A&C、A&C Bio Buffer、Aceto、Biotron Laboratories、Cascade Chemistry、Finar、Inter-Actifs、IsleChem、Pharma Waldhof、Syntor Fine Chemicals和Talus。它们广泛的能力使Actylis独特的混合生产和采购模式成为可能，为制药、农业、化妆品、营养品和特种化学品等高增长终端市场的客户提供了关键优势。

Actylis首席执行官Gilles Cottier表示：“ 今天，我们推出了Actylis，一家专为21世纪的挑战和机遇而打造的全新转型公司。Actylis将具有广泛能力的多家业专业公司整合成一个采用独特混合模式的全球性新企业，实现整体大于部分之和的效果。这种整合使我们能够为不同地区和行业的客户提供高度灵活的定制解决方案，在满足其特定需求的同时确保按时可靠地交付对他们的成功至关重要的高质量原料。”

Actylis董事长Rakesh Sachdev补充道：“ Actylis品牌的灵感来自拉丁语中代表‘行动’(act)和‘生命力’(life)的词语。它反映了我们致力于为所做的每一件事带来生命力的行动承诺。我们公司的标语‘首选合作伙伴’(The Partner of Choice)代表了我们独特的生产和采购混合模式。Actylis融合了我们广泛的能力、对客户需求的深入了解、咨询视角以及对创新和质量的关注，为我们的客户提供无与伦比的选择和灵活性。过去几年的供应挑战极大影响了我们对Actylis的愿景，我们很自豪能够帮助客户以可靠的方式生产我们所依赖的生命滋养产品。”

Actylis主要股东New Mountain Capital的董事总经理Andre Moura补充道：“ 通过我们在生命科学材料领域的长期努力，我们发现了一个机会，即打造一个向生命科学和其它受管制的终端市场供应特种成分的新领导者。通过过去三年大量的有机和无机投资，Actylis现在已经具备了一定的规模和广泛的能力，能够满足高要求客户对创新、高质量产品的可靠供应需求。我们很高兴能随着Actylis公司的不断发展继续对其进行投资。”

Actylis是由八家专业制造公司和三家采购公司合并而成的，合并后的企业拥有850多名员工，对他们所服务的每一个领域都有深入的了解。Actylis在横跨三大洲的10个国家开展业务，提供4,000多种产品。凭借超过75年的生产和采购经验，以及遍布多个地区的GMP（良好操作规范）和非GMP生产设施组合，Actylis为客户提供了从广泛的个性化解决方案中进行选择的灵活性。所有这些都有世界一流的质量、供应链可靠性和监管专业知识作为支撑。它的能力涵盖了整个研发、产品开发和制造领域，包括技术销售支持、研发、制造和生产、质量、供应链、全球采购和监管合规。

Actylis的专业采购团队战略性地分布在北美、欧洲和亚洲关键地区的卓越中心，是客户的主要资源，有助于产品定制和无缝满足客户需求。

如需了解更多信息，请访问www.actylis.com。

关于Actylis

Actylis是为生命科学和特种化学品终端市场提供差异化特种成分的全球领先制造商和供应商。Actylis在10个国家开展业务，生产和供应4,000多种化合物，主要用于制药、营养、农业和特种化工行业。在一系列战略收购的基础上，Actylis整合了他们的制造、研发、质量和采购能力，创建了一个拥有强大生产基础的全球关键原材料供应商。其全球业务包括在北美、欧洲、印度和中国的大量业务。Actylis有能力创造新解决方案，确保质量并定制产品以满足客户的特定需求。鉴于供应链管理对全球企业而言都是一个至关重要的战略问题，其扩展能力和数十年的全球采购专业知识显得尤为宝贵。如需了解更多信息，请访问www.actylis.com。

关于New Mountain Capital

New Mountain Capital总部位于纽约，是一家追求长期资本增值的投资公司，强调业务建设和增长，而不是债务。该公司目前管理着私募股权、信贷和净租赁房地产基金，管理的资产超过370亿美元。New Mountain在精心挑选的“防御性增长”行业寻找其认为质量最高的领导者，并与管理层密切合作打造这些公司的价值。如需了解有关New Mountain Capital的更多信息，请访问www.newmountaincapital.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。