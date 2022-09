Les premiers pas d'Actylis annoncent la création d'un acteur mondial majeur de la fabrication et du sourçage en ingrédients spécialisés

Watch this video to learn more about Actylis, the newly launched integrated global specialty ingredients manufacturing and sourcing powerhouse.(Photo: Business Wire)

PORT WASHINGTON, New York--(BUSINESS WIRE)--Actylis, un fabricant mondial de premier plan et un expert en sourçage de matières premières critiques et d'ingrédients à haute performance pour les sciences de la vie et les produits chimiques spécialisés, entame aujourd'hui le premier chapitre de son histoire. La nouvelle entreprise combine Aceto et 10 spécialistes sectoriels en un acteur mondial majeur des ingrédients. Actylis ("Ac-till-iss") est le point d'orgue d'une initiative ambitieuse lancée il y a plusieurs années pour répondre à l'important besoin pour un accès amélioré et plus fiable à des matières premières critiques et des ingrédients à haute performance essentiels dans la fabrication de produits hautement régulés dans des secteurs clés.

Pour atteindre cet objectif, Actylis a intégré des leaders intégrés de la fabrication et du sourçage d'ingrédients spécialisés, notamment A&C, A&C Bio Buffer, Aceto, Biotron Laboratories, Cascade Chemistry, Finar, Inter-Actifs, IsleChem, Pharma Waldhof, Syntor Fine Chemicals et Talus au sein d'une seule et même entité. L'étendue de leurs capacités permet le modèle hybride de fabrication et de sourçage d'Actylis, qui fournit des avantages clés à ses clients dans les marchés finaux à haute croissance, notamment les secteurs pharmaceutique, agricole, cosmétique, nutritionnel et de chimie spécialisée.

Gilles Cottier, PDG d'Actylis: "Nous présentons aujourd'hui Actylis, une société entièrement nouvelle et transformée conçue pour relever les défis et saisir les opportunités du 21e siècle. Actylis unifie de multiples spécialistes sectoriels avec un large éventail de capacités au sein d'une nouvelle entreprise mondiale avec une approche hybride unique, qui est supérieure à la somme de ses parties. Cette consolidation nous permet d'offrir aux clients de diverses régions et industries des solutions personnalisées et hautement flexibles répondant à leurs besoins spécifiques, tout en assurant la fourniture fiable et ponctuelle des ingrédients de haute qualité essentiels à leur réussite."

Rakesh Sachdev, président du conseil d'administration d'Actylis: "La marque Actylis s'inspire des termes latins "agir" et "vie". Elle reflète notre engagement en faveur de l'action pour donner vie à tout ce que nous entreprenons. Le mot d'ordre de notre entreprise, "Le partenaire de choix", illustre notre modèle hybride unique de fabrication et de sourçage. Actylis rassemble nos vastes compétences combinées, nos connaissances détaillées des besoins de nos clients, notre perspective consultative, et notre attention accordée à l'innovation et à la qualité pour fournir un choix et une flexibilité sans précédent. Les défis en approvisionnement de ces dernières années ont rendu la vision Actylis tout particulièrement pertinente, et nous sommes fiers d'aider nos clients à fabriquer de manière fiable les produits vitaux dont nous dépendons tous."

Andre Moura, directeur général de New Mountain Capital, principal actionnaire d'Actylis: "Grâce à nos efforts de longue date dans le secteur des matériaux des sciences de la vie, nous avons identifié une opportunité pour construire un nouveau leader de l'approvisionnement en ingrédients spécialisés pour les sciences du vivant et d'autres marchés finaux régulés. Construit via d'importants investissements organiques et inorganiques au cours des trois dernières années, Actylis dispose aujourd'hui de l'échelle et du vaste ensemble de capacités nécessaires pour répondre aux besoins d'une clientèle exigeante pour un approvisionnement fiable en produits innovants et de haute qualité. Nous sommes ravis de continuer à investir dans Actylis pour accompagner son évolution."

Actylis a été créé par la fusion de huit sociétés de fabrication spécialisée et de trois sociétés de sourçage, qui se rassemblent en une entreprise unique avec un effectif de 850 collaborateurs jouissant d'une connaissance approfondie de chaque segment couvert. Actylis est présent dans dix pays et sur trois continents, et offre plus de 4 000 produits. Avec plus de 75 années d'expérience de la fabrication et du sourçage et un portefeuille de sites de fabrication BPF et non BPF dans de multiples régions, Actylis offre aux clients la flexibilité de choisir dans un vaste éventail de solutions individualisées, bénéficiant toutes de la même qualité, fiabilité logistique et expertise réglementaire. Ses capacités englobent l'intégralité du spectre de la R&D, du développement de produit et de fabrication, y compris l'assistance aux ventes techniques, la R&D, la fabrication et la production, la qualité, la chaîne d'approvisionnement, le sourçage mondial et la conformité réglementaire.

Les équipes de spécialistes en approvisionnement d'Actylis, qui sont stratégiquement basées dans des centres d'excellence dans des régions clés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, constituent une ressource majeure pour ses clients, permettant la personnalisation des produits et répondant parfaitement à leurs besoins.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.actylis.com.

À propos d'Actylis

Actylis est un fabricant et fournisseur mondial d'ingrédients spécialisés différenciés destinés aux marchés finaux des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés. Avec des opérations commerciales dans 10 pays, Actylis fabrique et fournit plus de 4 000 composés chimiques utilisés principalement par les secteurs pharmaceutique, nutritionnel, agricole et de la chimie spécialisée. En s'appuyant sur une série d'acquisitions stratégiques, Actylis a intégré des capacités de fabrication, R&D, de contrôle qualité et de sourçage pour créer un fournisseur mondial de matières premières critiques disposant d'une solide présence dans la fabrication. Ses opérations mondiales incluent une importante présence sur le terrain en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, et en Chine. Actylis se positionne favorablement pour créer de nouvelles solutions, garantir la qualité et personnaliser les produits afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Ses capacités élargies et ses décennies d'expertise en sourçage mondial sont d'autant plus précieuses aujourd'hui que la gestion de la chaîne logistique est une composante stratégique cruciale pour les entreprises du monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.actylis.com.

À propos de New Mountain Capital

New Mountain Capital est une société d'investissement basée à New York qui met l’accent sur le développement et la croissance des entreprises, plutôt que sur l’endettement, en recherchant une appréciation du capital sur le long terme. La société gère actuellement des capitaux privés, des crédits, et des fonds immobiliers à loyer net représentant des actifs de plus de 37 milliards de dollars. New Mountain recherche des chefs de file de la plus haute qualité dans des secteurs à "croissance prudente" soigneusement choisis et travaille en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour construire la valeur de ces entreprises. Des informations complémentaires sur New Mountain Capital sont disponibles sur www.newmountaincapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.