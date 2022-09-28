雅詩蘭黛攜手BALMAIN推出BALMAIN BEAUTY

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.) (NYSE: EL) (“ELC”)與BALMAIN達成授權協定，將共同開發、生產和配銷迎合全球奢華消費者的創新美妝產品線——BALMAIN BEAUTY。此項合作預計於2024年秋季啟動，其目標是透過卓越的設計、獨一無二的工藝以及對創新的不懈追求，顛覆奢華和高級時裝美妝業。

1945年，創辦人Pierre Balmain大膽推出前衛、新穎的女性「新法式風尚」(New French Style)。在他的幫助下，戰後巴黎開始重新奪回全球時裝之都的稱號。在2011年上任的創意總監Olivier Rousteing極富遠見的領導下，如今的BALMAIN憑藉自身在激發重要靈感方面的深厚歷史，以及確保Rousteing特色理念「續寫法式風尚」(Renewed Frech Style)大獲成功的BALMAIN工作室的驚豔才幹，將Pierre Balmain的傳承不斷發揚光大。在致敬過往的同時，Rousteing身先士卒，呼籲提升時尚界的包容性。此外，他與他的團隊還擴大了設計的可能性，並借助經久不衰的巴黎高級時裝工藝，嫺熟地打磨最新的21世紀突破。

雅詩蘭黛由傑出女性創業家雅詩·蘭黛(Estée Lauder)創立於1946年。如今，公司是頂級奢華美妝業的全球領軍企業，歌頌世界的多樣性並激勵消費者表現個人之美。作為唯一一家專業從事頂級奢華化妝品、護膚品、香氛和護髮產品的企業，雅詩蘭黛的各大品牌遠銷約150個國家和地區。這家家族公司始終秉承深厚的價值觀和豐富的歷史，滿懷對創意和創新的熱情，以及對突破極限、標新立異的渴望。雅詩·蘭黛的前衛、突破性行動幫助打造了現代美妝業，雅詩蘭黛公司從中汲取靈感，一直走在社會和環境影響的最前端，同時將公平與永續性作為公司的首要之務。

Rousteing先生表示：「十多年來，我的BALMAIN團隊和我一直在突破時裝界的界限。我們一心想反映現今多元化一代希望生活和穿著的方式。因此很明顯，除非我們能夠找到可以理解和認同公司願景的合作夥伴，否則我們不會進軍美妝業。從一開始，雅詩蘭黛便明確表示，他們支持BALMAIN的獨特願景和我們顛覆全球奢華美妝典範的目標。在瞭解這一點和深知雅詩蘭黛為卓越性的典範之後，我迫不及待地想要與他們合作。」

Guillaume Jesel將擔任全球品牌、TOM FORD BEAUTY、BALMAIN BEAUTY和奢華業務開發業務總裁，任命立即生效。Jesel先生表示：「BALMAIN與Olivier Rousteing是全球時尚界具有遠見卓識的生力軍。我們期待與其合作，擴大BALMAIN宇宙，並在奢華美妝領域開闢新市場，突顯品牌的強大、包容和無畏的精神。」

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關於雅詩蘭黛公司

雅詩蘭黛公司(“ELC”)是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及頭髮護理產品生產商、行銷商和銷售商。公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧(Clinique)、Lab Series、Origins、M·A·C、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Aerin Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、Kilian Paris、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌，包括The Ordinary和NIOD。

關於BALMAIN

10多年來，BALMAIN創意總監Olivier Rousteing一直在Pierre Balmain非凡遺產的基礎上不斷創新，同時始終堅持貫徹自身理念，設計出的服裝反映了其包容、強大和全球BALMAIN客戶現今期盼的生活方式。這造就了獨一無二、極具辨識度的BALMAIN形象、風格和態度，不僅凸顯了該品牌知名工作室的非凡工藝，同時還始終如一地體現了豐富的巴黎傳統。如欲瞭解更多資訊，請造訪balmain.com。

[本新聞稿所包含的前瞻性陳述包括引用評論的內容以及與BALMAIN BEAUTY預期上市和期許有關的內容，這些內容涉及風險和不確定性。可能導致實際結果與前瞻性陳述所描述的內容產生重大偏差的因素包括：當前全球市場的經濟和其他狀況，零售商、供應商和消費者的行為，競爭，各方合作關係的持續成功，實施計畫的能力，以及ELC 截至2022年6月30日的Form 10-K年度報告中所列之風險因素。]

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