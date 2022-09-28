雅诗兰黛携手巴尔曼推出巴尔曼美妆

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.) (NYSE: EL) (“ELC”)与巴尔曼(BALMAIN)达成授权协议，将联合开发、生产和发布面向全球奢华消费者的创新美妆产品线——巴尔曼美妆(BALMAIN BEAUTY)。合作预计于2024年秋季启动，其目标是通过卓越的设计、独一无二的工匠精神以及对创新的不懈追求，颠覆奢华和高级时装美妆行业。

1945年，创始人皮埃尔·巴尔曼(Pierre Balmain)大胆引入其前卫、新颖的女性“新法式风尚”(New French Style)。在他的帮助下，战后巴黎开始重新夺回其全球时装之都的称号。在2011年上任的创意总监Olivier Rousteing极富远见的领导下，如今的巴尔曼借助自身在激发重要灵感方面的深厚历史以及确保Rousteing特色理念“续写法式风尚”(Renewed Frech Style)大获成功的巴尔曼工作室的惊艳才干，将皮埃尔·巴尔曼的传承不断发扬光大。在致敬过往的同时，Rousteing身先士卒，呼吁提升时尚界的包容性。此外，他与他的团队还拓展了其设计的可能性，并借助经久不衰的巴黎高级时装工艺，娴熟地打磨最新的21世纪突破。

雅诗兰黛由杰出女性创业家雅诗·兰黛(Estée Lauder)创立于1946年。如今，公司是高端奢华美妆行业的全球领军企业，在彰显世界多样性的同时激励着消费者表达其个人之美。作为唯一一家专业从事高端奢华化妆品、护肤、香氛和护发产品的企业，雅诗兰黛的各大品牌远销约150个国家和地区。这家家族公司始终秉承深厚的价值观和丰富的历史，满怀对创意和创新的激情以及对突破极限、标新立异的渴望。雅诗·兰黛前卫、突破性的举措帮助打造了现代美妆行业，雅诗兰黛从中汲取灵感，一直走在社会和环境影响的前列，同时将公平与可持续性作为公司的重中之重。

Rousteing先生表示：“十多年来，我的巴尔曼团队和我一直在突破时装界的界限。我们一心想反映当前多元化一代希望生活和穿着的方式。因此很明显，除非我们能够找到可以理解和认同公司愿景的合作伙伴，否则我们不会进军美妆行业。从一开始，雅诗兰黛便明确表示，他们支持巴尔曼独特的愿景和我们颠覆全球奢华美妆范式的目标。在了解这一点和雅诗兰黛作为卓越性的典范之后，我迫不及待地想要与他们开展合作。”

Guillaume Jesel将担任全球品牌、汤姆福特美妆、巴尔曼美妆和奢华业务开发业务总裁，任命立即生效。Jesel先生表示：“巴尔曼与Olivier Rousteing是全球时尚界具有远见卓识的生力军。我们期待与其开展合作，拓展巴尔曼宇宙，并在奢华美妆领域开辟新市场，突显品牌的强大、包容和无畏的精神。”

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关于雅诗兰黛公司

雅诗兰黛公司(“ELC”)是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产商、营销商和销售商。公司的产品行销全球约150个国家和地区，旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧(Clinique)、Lab Series、Origins、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、汤姆福特美妆(TOM FORD BEAUTY)、Smashbox、Aerin Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、Kilian Paris、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌，包括The Ordinary和NIOD。

关于巴尔曼

10多年来，巴尔曼创意总监Olivier Rousteing一直在皮埃尔·巴尔曼非凡遗产的基础上不断创新，同时始终坚持贯彻自身理念，设计出的服装反映了其包容、强大和全球巴尔曼客户当前希望生活的方式。这造就了独一无二、极具辨识度的巴尔曼廓形、风格和态度，不仅凸显了该品牌知名工作室非凡的工匠精神，同时还始终如一地体现了丰富的巴黎传统。如需了解更多信息，请访问balmain.com。

[本新闻稿所包含的前瞻性陈述包括引用评论的内容以及与巴尔曼美妆预期发布和期许有关的内容，这些内容涉及风险的不确定性。可能导致实际结果与前瞻性陈述所描述内容产生巨大偏差的因素包括，当前全球市场的经济条件和其他条件，零售商、供应商和消费者的行为，竞争，各方合作关系的持续成功，实施计划的能力，以及ELC 截至2022年6月30日年度的Form 10-K年度报告中所列风险因素。]

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