The Estée Lauder Companies e BALMAIN se unem para lançar BALMAIN BEAUTY

NOVA YORK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (“ELC”) e BALMAIN firmaram um contrato de licença para desenvolver, produzir e distribuir de forma colaborativa uma linha inovadora de produtos de beleza que vai atrair os consumidores de luxo do mundo inteiro: BALMAIN BEAUTY. A colaboração deve ser lançada no outono de 2024, com o objetivo de transformar o mundo da beleza de luxo e alta costura por meio de design excepcional, artesanato singular e um compromisso inabalável com a inovação.

Em 1945, quando o fundador Pierre Balmain apresentou seu audacioso, fresco e feminino “Novo estilo francês”, ele ajudou uma Paris pós-guerra a recuperar seu título de capital mundial da moda. A BALMAIN de hoje, sob a liderança visionária do diretor criativo Olivier Rousteing desde 2011, baseia-se no legado de Pierre Balmain, com os vastos arquivos da casa que fornecem inspirações importantes e o lendário “savoir-faire” do atelier da Balmain que garante o sucesso do distinto “estilo francês renovado” de Rousteing. Enquanto reverencia o passado, Rousteing assumiu um papel pioneiro na defesa de um mundo da moda mais inclusivo, enquanto ele e sua equipe também expandem as possibilidades de design, confiando em técnicas de alta costura parisienses consagradas pelo tempo para aperfeiçoar com maestria os mais recentes avanços do século 21.

Fundada em 1946 pela notável empresária Estée Lauder, hoje em dia The Estée Lauder Companies é líder global em beleza de luxo e prestígio, celebrando a diversidade do mundo e inspirando os consumidores a expressar sua beleza individual. Como a única empresa focada exclusivamente em maquiagem de prestígio e luxo, cuidados com a pele, fragrâncias e cuidados com os cabelos, as marcas da empresa são vendidas em aproximadamente 150 países e territórios. Infundidos em toda a empresa familiar estão valores profundamente enraizados e uma história rica, bem como uma paixão pela criatividade e inovação e um desejo de superar limites e inventar o inesperado. Inspirando-se nos esforços ousados e inovadores de Estée Lauder, que ajudou a inventar a indústria da beleza moderna, a empresa está na vanguarda do impacto social e ambiental, com equidade e sustentabilidade como principais prioridades.

“Por mais de 10 anos, minha equipe da BALMAIN e eu temos superado os limites do que é possível na moda”, observou Rousteing. “Estivemos determinados a refletir a maneira como a geração diversificada de hoje deseja viver e se vestir. Então, obviamente, não havia como expandir no mundo da beleza sem garantir que tínhamos encontrado a parceria que entendia e compartilhava nossa visão. Desde o início, a equipe da The Estée Lauder Companies deixou muito claro que apoia a visão distinta da BALMAIN, bem como nosso objetivo de romper o paradigma global de beleza de luxo. Sabendo disso – e sabendo que a Estée Lauder é o modelo de excelência –, mal posso esperar para começar a trabalhar com eles.”

Guillaume Jesel será o presidente de Marcas Globais TOM FORD BEAUTY, BALMAIN BEAUTY e Luxury Business Development,. “A BALMAIN e Olivier Rousteing são forças visionárias na moda global. Estamos ansiosos para trabalhar com eles para expandir o universo BALMAIN e criar um novo espaço de beleza de luxo que reflita claramente o espírito forte, inclusivo e destemido da marca”, afirmou Jesel.

Siga @Balmainbeauty no Instagram.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies (“ELC”) é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores de produtos de qualidade em cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e tratamento capilar. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Aerin Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+ e e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

Sobre a BALMAIN

Por mais de 10 anos, o diretor criativo da BALMAIN, Olivier Rousteing, vem desenvolvendo de forma engenhosa o extraordinário legado de Pierre Balmain, mantendo-se sempre fiel à sua própria determinação de criar roupas que reflitam a maneira como seu cliente BALMAIN inclusivo, poderoso e mundial deseja viver hoje. O resultado é uma silhueta, estilo e atitude BALMAIN únicos e instantaneamente reconhecíveis que destacam o artesanato singular dos célebres ateliers da casa, enquanto referenciam consistentemente uma rica herança parisiense. Para mais informações, acesse balmain.com.

[As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas nas citações e aquelas relacionadas ao lançamento e expectativas esperados para BALMAIN BEAUTY envolvem riscos e incertezas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daquelas declarações prospectivas incluem condições econômicas atuais e outras condições no mercado global, ações de varejistas, fornecedores e consumidores, concorrência, o sucesso contínuo do relacionamento colaborativo das partes, a capacidade de implementar o plano e os fatores de risco descritos no relatório anual da ELC no Formulário 10-K para o ano encerrado em 30 de junho de 2022.]

ELC-C

ELC-B

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.