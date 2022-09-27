雪佛龍和三井石油探勘公司將合作開發先進地熱技術

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雪佛龍新能源國際公司（Chevron New Energies International Pte, Ltd.，簡稱「雪佛龍」）和三井石油探勘有限公司（Mitsui Oil Exploration Co., Ltd，簡稱“MOECO”）今天宣佈簽署合作協定，將從技術和商業角度探索日本先進地熱發電的可行性。

基於雪佛龍和MOECO的長期合作關係，新合作案將研究日本各地的地熱資源潛力，並將評估先進閉環(ACL)技術對未來在日本進行聯合先導專案的有效性。兩家公司還可能評估在全球使用ACL進行先進地熱技術的潛在合作機會。

傳統地熱專案採用需要高溫的傳統蒸汽渦輪機。這些高溫受地質特徵限制而只分佈於幾個集中地點。與傳統的地熱專案不同，ACL有可能透過在地表以上和以下應用替代技術，在更廣泛的溫度和地質範圍內獲取地熱資源。

雪佛龍新能源抵消和新興事業部副總裁Barbara Harrison表示：「雪佛龍和MOECO的共同目標是提供低碳能源解決方案，同時符合對可靠、平價能源的需求。這項合作使得雪佛龍有機會將其地下能力和技術，與MOECO對日本地熱潛在資源地質的深入瞭解以及負責任進行資源開發的悠久歷史相結合。合作團隊將有機會在真實環境中測試具有龐大擴充潛力的新興地熱技術。

MOECO執行長Hirotaka Hamamoto表示：「MOECO於2012年涉足地熱業務，並從那時起一直在擴大地熱產品組合。除傳統地熱技術外，我們已經研究ACL技術多年，我們相信此次利用ACL技術與雪佛龍合作，可以釋放日本龐大的地熱資源。雪佛龍幾十年來一直是MOECO在能源產業的重要合作夥伴。此次與雪佛龍公司合作旨在開啟地熱產業的新篇章。MOECO為三井物產集團的成員，致力於繼續為環境永續發展的世界貢獻力量。」

關於雪佛龍

雪佛龍(NYSE: CVX)是全世界首屈一指的整合型能源公司之一。我們認為，平價、可靠和更清潔的能源對於創造更加繁榮和永續的世界至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的技術。我們專注於降低營運中的碳強度，在傳統業務的基礎上發展低碳業務。如欲瞭解關於雪佛龍的更多資訊，請造訪www.chevron.com。

關於 MOECO

2019年，MOECO歡慶其里程碑式的50週年紀念。從泰國近海天然氣專案的開發開始，MOECO一直致力於全球能源資源的探勘、開發和生產。如今，世界進入新的時代，社會對能源的需求正在迅速變化。MOECO積極應對由此帶來的各種挑戰。作為三井物產能源業務價值鏈的核心集團公司之一，我們重申對於提供能源資源的承諾，透過包括持續發展地熱業務在內的全球擴張行動，努力因應變遷中社會的需求。如欲瞭解更多MOECO的資訊，請造訪：www.moeco.com。

與《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述是根據管理層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出公司的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致的生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司的全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時間；原油提升的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和補償市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和股權關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法達成預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為原因，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規範及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或地區立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、撤資、資本重組、稅務和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；公司流動性和債務市場的可及性大幅下降；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有風險和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度報告第20至25頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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