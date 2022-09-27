雪佛龙和三井石油勘探公司将合作开发先进地热技术

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雪佛龙新能源国际公司（Chevron New Energies International Pte, Ltd.，简称“雪佛龙”）和三井石油勘探有限公司（Mitsui Oil Exploration Co., Ltd，简称“MOECO”）今天宣布签署一项合作协议，将从技术和商业角度探索日本先进地热发电的可行性。

基于雪佛龙和MOECO的长期合作，新的合作将研究日本各地的地热资源潜力，并将评估先进闭环(ACL)技术对未来在日本开展联合试点项目的有效性。两家公司还可能评估在全球使用ACL开展先进地热技术的潜在合作。

传统地热项目采用需要高温的传统蒸汽涡轮机。这些高温受地质特征限制只分布于几个集中地点。与传统的地热项目不同，ACL有可能通过在地表以上和以下应用替代技术，在更广泛的温度和地质范围内获取地热资源。

雪佛龙新能源抵消和新兴事业部副总裁Barbara Harrison表示：“雪佛龙和MOECO的共同目标是提供低碳能源解决方案，同时满足对可靠、可负担能源的需求。这项合作使得雪佛龙能够将其地下能力和技术与MOECO对日本地热潜在资源地质的深入了解以及负责任进行资源开发的悠久历史相结合。合作团队将有机会在现实环境中测试具有巨大扩展潜力的新兴地热技术。

MOECO首席执行官Hirotaka Hamamoto表示：“MOECO于2012年涉足地热业务，并从那时起一直在扩大地热产品组合。除传统地热技术外，我们已经研究ACL技术多年，我们相信此次利用ACL技术与雪佛龙合作，可以释放日本巨大的地热资源。雪佛龙几十年来一直是MOECO在能源行业的重要合作伙伴。此次与雪佛龙公司合作旨在开启地热行业的新篇章。MOECO作为三井物产集团的成员，致力于继续为环境可持续发展的世界做出贡献。”

关于雪佛龙

雪佛龙(NYSE: CVX)是世界领先的综合能源公司之一。我们认为，平价、可靠和更清洁的能源对于实现一个更加繁荣和可持续的世界至关重要。雪佛龙生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发可提升我们的业务和行业的技术。我们专注于降低运营中的碳强度，在传统业务的基础上发展低碳业务。如需了解关于雪佛龙的更多信息，请访问www.chevron.com。

关于 MOECO

2019年，MOECO迎来了其里程碑式的50周年纪念。从泰国近海天然气项目的开发开始，MOECO一直致力于全球能源资源的勘探、开发和生产。如今，世界进入了一个新时代，社会对能源的需求正在迅速变化。MOECO积极应对由此带来的各种挑战。作为三井物产能源业务价值链的核心集团公司之一，我们重申我们的承诺，通过实施持续发展地热业务等全球扩张来提供能源资源，以努力满足不断变化社会的需求。如需了解更多MOECO的信息，请访问：www.moeco.com。

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警示性陈述

本新闻稿包含有关雪佛龙运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，雪佛龙均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在较大差异，其中包括：原油和天然气价格以及对公司产品的需求发生变化，以及因市场条件而导致的生产减少；石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动；技术进步；公司运营所在国政府政策的变更；公共卫生危机，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；公司全球供应链中断，包括供应链限制和货物及服务成本上升；公司运营所在国经济、监管和政治环境的变化；国内外一般经济、市场和政治状况，包括俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突以及全球对该冲突的反应；炼油、营销和化学品利润率的变化；竞争对手或监管机构的行为；勘探支出的时间；原油提升的时机；替代能源或替代产品的竞争力；大型碳捕获和抵消市场的发展；公司供应商、厂商、合作伙伴和股权关联公司的经营业绩和财务状况，特别是在新冠肺炎疫情期间的业绩和状况；公司的合资伙伴无法或未能为其运营和开发活动提供资金；现有和未来的原油和天然气开发项目可能无法实现预期的净产量；计划项目的开发、建设或启动可能发生延误；由于战争、意外事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为，或公司无法控制的其他自然或人为原因，可能导致公司运营受到干扰或中断；根据现行或未来的环境规例及诉讼，采取补救行动或进行评估的潜在责任；在运营、投资或产品方面已经发生的或现行或未来的环境法规和条例，包括限制或减少温室气体排放的国际协定、国家或地区立法和监管措施要求发生的重大变化，以限制或减少温室气体排放量；因未决或未来诉讼而产生的潜在责任；公司未来收购或处置资产或股份，或此类交易延迟或未能根据要求的成交条件完成；资产处置或减值可能产生的收益和损失；政府强制销售、资产剥离、资本重组、税收和税务审计、关税、制裁、财务条款的变化或对公司经营范围的限制；外汇兑美元汇率的波动；公司流动性和债务市场准入的重大减少；获得执行资本分配策略所需的董事会授权，包括未来的股票回购计划和股息支付；根据规则制定机构颁布的公认会计原则，变更会计规则的影响；公司识别和减轻全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度报告第20至25页“风险因素”标题下列出的因素，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中列出的因素。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。

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