TheraVet annonce un accord de distribution exclusif pour BIOCERA-VET® aux États-Unis

TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET) (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Invictos Orthopedics LLC, une société nord-américaine qui conçoit, développe et commercialise des produits orthopédiques et des dispositifs médicaux vétérinaires.

Harold Wotton, fondateur et directeur général d'Invictos Orthopedics, déclare : « L'ajout de la gamme de produits TheraVet représente une étape importante pour notre portefeuille orthopédique. Les produits TheraVet s'intègrent parfaitement à notre offre croissante en chirurgie orthopédique et nous sommes ravis de rendre disponible cette innovation en orthopédie vétérinaire. »

Selon les termes de l'accord, Invictos assurera la promotion et la distribution de BIOCERA-VET® à travers les États-Unis. Cet accord couvre la gamme complète des produits BIOCERA-VET®, à savoir BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® SmartGraft, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU. Invictos organisera également avec TheraVet un événement satellite en marge du sommet de chirurgie de l'American College of Veterinary Surgeons (ACVS), la plus grande conférence en chirurgie vétérinaire aux États-Unis, qui aura lieu du 12 au 15 octobre 2022 à Portland (États-Unis). A cette occasion TheraVet lancera officiellement le BIOCERA-VET® SmartGraft et présentera sa gamme complète de produits aux chirurgiens vétérinaires orthopédiques.

Cet accord représente une étape importante pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET® aux États-Unis, le plus grand marché d'animaux de compagnie au monde, avec environ 89 millions de chiens et 104 millions de chats et des revenus estimés à 4,8 milliards de dollars en 2021 et un TCAC1 estimé à 10,2 % au cours des 8 prochaines années (2022-2030)2.

Enrico Bastianelli, directeur général de TheraVet, commente : « La signature d'un accord de distribution avec une société aussi spécialisée est une étape essentielle pour atteindre les objectifs commerciaux que TheraVet s’est fixés aux États-Unis. Nous sommes heureux d'entamer cette collaboration et de bénéficier de l'expertise unique du Dr. Wotton sur le marché orthopédique vétérinaire américain, un avantage décisif pour la promotion de BIOCERA-VET. »

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine aux Texas.

À propos d’Invictos Orthopedics

Invictos Orthopedics LLC est une entreprise innovante axée sur le client, qu’elle s'efforce de servir avec le plus haut niveau d'intégrité. Invictos Orthopedics LLC a été fondée par Harry Wotton, un Directeur Général extrêmement expérimenté sur le marché américain de l'orthopédie. Il possède une solide expérience et un réseau très développé sur le marché américain. Il est le fondateur et ancien Directeur Général de Securos Orthopedic, qui est l'un des acteurs les plus importants dans la fourniture d'implants orthopédiques vétérinaires, et d'Everost Veterinary Orthopedics avant son intégration dans Steris Animal Health en 2018. Après 4 ans en tant que vice-président du développement de nouvelles affaires et de l'ingénierie, il a créé Invictos Orthopedics LLC en 2022.

À propos de BIOCERA-VET®

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :

BIOCERA-VET ® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant

BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant BIOCERA-VET ® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur

SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur BIOCERA-VET ® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable

GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie

