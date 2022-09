Oncodesign Precision Medicine (OPM) et Servier annoncent la signature d’une collaboration stratégique pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement du cancer du pancréas

SURESNES, France & DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Servier, groupe pharmaceutique international, et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign (ALONC – FR0011766229) (Paris:ALONC) spécialisée dans la médecine de précision, annoncent un accord de recherche collaborative, nommé « STarT Pancreas », pour l’identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques visant le développement de nouveaux traitements de l’adénocarcinome canalaire du pancréas (PDAC).

D’une durée de 3 ans, l’accord entre Oncodesign Precision Medicine et Servier prévoit deux étapes :

le co-développement initial qui permettra l’identification de cibles à partir de la génération de données s’appuyant sur l’essai clinique OncoSNIPE ® ;

; une validation expérimentale des découvertes issues de l’intelligence artificielle ;

Avec l’option pour Servier d’enclencher seul, ou dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Oncodesign Precision Medicine, un programme de découverte de médicament(s) pour chacune des cibles sélectionnées par Servier.

Selon les termes de l’accord, Servier et OPM (au travers de son programme OncoSNIPE®) seront en charge des activités de recherche clinique. Servier assurera le financement des frais de recherche associés. Le financement du programme d’identification des cibles sera assuré par OPM et Servier.

Servier dispose d’une option exclusive de licence exclusive mondiale sur les résultats du programme, exerçable dès l’identification des cibles. Si Servier n’exerce pas l’option, OPM récupère une option exclusive sur licence exclusive sur certaines catégories de cibles. OPM recevra un paiement initial de 0,5 M€ et un second paiement de 0,5 M€, au plus tard au 31 décembre 2024, sous réserve de l’atteinte de certains objectifs, ainsi que d’autres paiements d’étapes jusqu’à la validation de l’entrée en Phase 1 du (des) candidat(s)-médicament(s).

Dr Philippe Genne, Président Directeur Général et Fondateur d’Oncodesign : « Nous sommes très heureux de cette collaboration originale avec le groupe Servier, dans la continuité des interactions développées depuis plus de 25 ans, c’est un partenaire historique d’Oncodesign et maintenant d’OPM. Cette collaboration résulte directement de notre investissement dès 2017 dans les technologies d’IA dans le cadre du projet OncoSNIPE®. C’est un contrat de collaboration hautement symbolique pour OPM qui valide l’intérêt des développements technologiques effectués depuis 5 ans, il nous permettra de structurer et renforcer notre plateforme et notre banque de data avec des données de très grande qualité. OPM pourra garder les droits sur certaines cibles que Servier ne souhaiterait pas travailler. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre innovation basée sur l’Intelligence Artificielle pour la médecine de précision. »

Dr Stéphane Gerart, Directeur Intelligence Artificielle d’Oncodesign : « L’expérience d’OPM en oncologie et en gestion d’essai clinique observationnel associée à l’ambition de Servier permettra la mise en œuvre d’un programme innovant d’identification et de validation de cibles thérapeutiques en mutualisant nos approches d’Intelligence artificielle et expérimentales.

Dr Walid S. Kamoun, Directeur R&D Oncologie de Servier : « Nous sommes ravis d’initier cette collaboration avec OPM, et de contribuer au développement d’une solution d’analyse de données basée sur l’IA qui nous aidera à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques dans l’adénocarcinome canalaire du pancréas, un cancer redouté et grandissant dans les pays développés. Ce partenariat est en ligne avec la stratégie du Groupe qui a fait de l’oncologie une de ses priorités stratégiques, en ciblant les cancers difficiles à traiter pour lesquels les options de traitement sont limitées. »

Dr Jean-Philippe Stephan, Directeur de l’unité de recherche de pharmacologie in vitro de Servier : « Le programme STarT Pancreas, codéveloppé avec OPM, place les données patients au cœur des activités de Recherche. Notre objectif est d’établir une plateforme analytique d’Intelligence Artificielle très dynamique, qui s’adapte en permanence en fonction des données dérivées des patients et de la validation expérimentale des cibles identifiées, afin d’accélérer les programmes de découverte de médicaments de précision. »

Le cancer du pancréas est considéré comme l’un des cancers les plus difficiles à traiter efficacement, en raison de ses symptômes insidieux et de son degré élevé de malignité entraînant un taux élevé de mortalité. En 2018 en France, le cancer du pancréas était le 9ème cancer le plus fréquent chez l’homme et le 7ème cancer le plus fréquent chez la femme. On estime à 14 184 le nombre de nouveaux cas en France par an1. Les besoins de traitements sont importants, car l’incidence du cancer du pancréas augmente d’année en année.

---

À propos de Servier

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021 réalisé dans 150 pays, Servier emploie 21 800 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament.

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, l’oncologie, les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires. Pour favoriser l’accès aux soins pour tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité des pathologies. Plus d’informations sur le site : servier.com.

À propos d’OncoSNIPE®

OncoSNIPE est un projet qui a pour objectif le développement et la mise en œuvre d’approches bio-informatiques faisant appel à des méthodologies basées entre autres sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage statistique et l’enrichissement sémantique qui doivent permettre l’identification et la caractérisation de patients résistants aux traitements anti-cancéreux et ainsi orienter la recherche et le développement de solutions thérapeutiques spécifiques à travers l’identification de nouvelles cibles. OncoSNIPE permettra à Oncodesign Precision Medicine (OPM)de générer de nouvelles voies de recherche thérapeutiques pour ses activités Expérimentation et Découverte. Le projet, est piloté et coordonné par Oncodesign au travers de sa filiale OPM ; il regroupe les compétences de 4 partenaires industriels aux expertises et cœurs de métiers complémentaires et synergiques : Expert AI (Paris), Coexya (Lyon), Acobiom (Montpellier) et Oncodesign (Dijon) et 12 institutions académiques

Le programme OncoSNIPE® a pour finalité la stratification et la caractérisation des populations de patients résistants aux traitements anticancéreux. Oncodesign recueille ainsi des données et échantillons cliniques, biologiques, génétiques et d’imagerie auprès de patients chimio-naïfs atteints de cancer du sein triple négatif, de cancer du pancréas et de cancer du poumon durant l’évolution de leurs traitements dans le cadre d’un essai clinique observationnel.

À propos d’OPM

Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign, est une entreprise technologique spécialisée en médecine de précision. Sa mission est d’apporter des solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes pour traiter les phénomènes de résistance thérapeutique et d’évolution métastatique des cancers. Le patient est au cœur de sa réflexion, de son modèle d’innovation réellement unique, et de ses investissements. Fort d’un portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées, OPM se positionne comme un découvreur de molécules efficaces contre les cancers résistants et avancés et autres pathologies sans solution thérapeutique. Pour OPM « travailler ensemble est primordial », il ne peut pas y avoir de création de valeurs sans échange, sans dialogue. La création de valeur résultant pour nous de la réciprocité, c’est-à-dire des échanges équilibrés et équitables à tous les niveaux, que ce soit entre collaborateurs internes, ou avec nos partenaires, thérapeutes, patients, experts et investisseurs. Plus d’informations : opm.oncodesign.com

