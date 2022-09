Targetspot schakelt tandje hoger op podcastmarkt

BRUSSELS--(BUSINESS WIRE)--Koersgevoelige Informatie:

Targetplay (ex-AudioValley) (Paris:ALTGS) (Brussels:ALTGS), een wereldwijde speler in AdTech en in monetisering van digitale audio, versterkt zijn positie in de monetisering van podcasts door nieuwe middelen in zijn Amerikaanse Podcast Marketplace te injecteren en een reeks partnerships in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk af te sluiten. Podcasts, een zeer dynamisch segment van digitale audio, wordt hiermee een steeds belangrijkere groeipool voor de Groep.

In Noord-Amerika hebben we onze Podcast Marketplace verder verbeterd om nog beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van adverteerders, die zich steeds meer laten verleiden door dit sterk groeiende medium en op zoek zijn naar reclameruimte bij uitgevers van podcasts. Deze marktplaats biedt hen vandaag een transparente omgeving om massale, gerichte en scherp geprijsde campagnes te realiseren.

Dominik Milano, SVP Sales and Business Development, legt uit: « We hebben onze beschikbare inventaris van podcasts uitgebreid en tegelijkertijd de transparantie rond namen en categorieën ervan verbeterd. Adverteerders kunnen nu nog beter vertrouwen waarin ze investeren dankzij een betere zichtbaarheid op de podcasts waar hun campagnes plaatsvinden. »

Op de Podcast Marketplace van Targetspot, goed voor een catalogus van meer dan 56.000 verschillende podcasts, worden in Noord-Amerika bij toonaangevende uitgevers zoals Spreaker, Empire, Salem, Bonneville en CBC maandelijks meer dan 1 miljard podcastst afgespeeld.

Twee nieuwe partnerships in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zullen twee nieuwe partnerships met uitgevers, Sport Social Podcast Network en WIZARD Radio Media, de advertentiemogelijkheden van Targetspot verruimen, met nog meer thema’s die populair zijn bij adverteerders en agentschappen. Dankzij de alliantie met Sport Social Podcast Network, de specialist in podcast met een specifieke sportfocus, zal Targetspot hen nu de mogelijkheid bieden om een ruim en divers publiek van sportfans aan te spreken. Via WIZARD Radio Media, de meest populaire tiener webradio in het Verenigd Koninkrijk en uitgever van kwalitatief hoogstaande podcasts, kunnen ze via Targetspot toegang krijgen tot « Generatie Z ».

Een sterkere positie in native podcasting in Frankrijk

Targetspot commercialiseert drie nieuwe, door Paradiso Media en Brut geproduceerde programma's (een 100% digitaal medium ontworpen voor sociale netwerken), die tijdens de zomer op verschillende platforms uitstekende luistercijfers konden voorleggen. Targetspot is al een belangrijke speler in de monetisatie van radio replay podcasts via haar exclusieve partnerschap met Radio France en versterkt nu hiermee zijn catalogus van digitale lokale podcasts in Frankrijk en België.

Ten slotte gaat Targetspot ook samenwerken met het Franse platform Audiomeans, de grootste, onafhankelijke speler op het vlak van podcast hosting en -distributie in termen van luistervolume.

Alexandre Saboundjian, CEO en oprichter van de Groep, merkt op: « De inkomsten uit podcasts bereikten in de eerste helft van 2022 28% van de omzet van Targetspot, tegenover 19% in heel 2021. De vele partnerships die de afgelopen weken zijn afgesloten, zullen onze doorbraak binnen dit medium met hoog potentieel verder versnellen. De podcast trekt over het algemeen een zeer betrokken en hoog opgeleid pubiek aan en biedt nu reclame-agentschappen en adverteerders de mogelijkheid deze specifieke groep gemakkelijker te bereiken. En met onze Targetspot Podcast Marketplace-oplossing zijn we een belangrijke speler geworden in de monetisatie van podcasts. »

VOLGENDE AFSPRAAK

Halfjaarresultaten 2022

17 oktober 2022, nabeurs

Over Targetspot

Targetspot, een AdTech-groep genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs, is sinds 2007 een leider en pionier in digitale audio. Targetspot staat toe om merken met hun doelgroep te verbinden via een hele resem toonaangevende uitgevers die actief zijn in alle segmenten van digitale audio. Targetspot zorgt, dankzij een eigen set aan technologieën, voor een handige integratie tussen merken en uitgevers zodoende directe en programmatische reclame, scherpe targeting zonder cookies en gecontextualiseerde reclame mogelijk te maken. Targetspot is via zijn merk Shoutcat ook leider op het gebied van audiostreaming. Met Shoutcast kunnen meer dan 85.000 radiostations online worden gestreamd. Targetspot is actief in 9 landen en heeft wereldwijd ongeveer 100 mensen in dienst.