邁向淨零之路：TIWAG子公司TINEXT為INNIO在顏巴赫的主要營運設施提供綠氫

Martin Mühlbacher、Olaf Berlien博士和Dipl.-Ing Thomas Gasser宣佈INNIO和TWAG子公司TNEXT的聯合專案，此專案將於2025年前為INNIO在顏巴赫的主要營運設施提供綠氫。（照片：美國商業資訊）

奧地利顏巴赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--INNIO和TIWAG今天宣佈，TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG)的子公司TINEXT將於2025年前為INNIO位於顏巴赫的主要營運設施提供綠氫(H 2 )。同時，多餘的電力和熱能將輸送至當地電網和地區供熱網路。在綠氫供應充足後，將規劃更多的氫氣應用領域，如供應INNIO工廠加油站或為當地物流公司的車輛加氫。

作為該合作專案的一部分，INNIO將在TIWAG的阿亨湖(Achensee)發電廠安裝一套電解裝置，將綠色電力轉換為綠氫。而TINEXT將負責建造氫氣壓縮和儲存終端。氫是能源轉型的關鍵組成部分，將透過管線從TINEXT運輸至INNIO在顏巴赫的主要營運設施，大部分將用於氫發電機組的測試運行。

INNIO總裁兼執行長Olaf Berlien表示：「與TIWAG和TINEXT簽署供氫協議，是我們顏巴赫工廠邁向淨零碳之路上的又一個里程碑。我們承諾到2030年，將全球生產基地的排放量減少多達50%。我們的INNIO360能源實驗室正在開發未來適用的產品，我們在此展示能源轉型如何運作。」

公司副總裁兼顏巴赫工廠經理Martin Mühlbacher表示：「利用綠氫發電是INNIO顯著減少顏巴赫工廠碳足跡過程中的重要一步。伴隨光電系統、水力發電廠、電池儲能、儲水式熱水器（電轉熱）和電動車的使用，該專案將對實施我們廣泛的永續發展策略有重要貢獻。」

TIWAG董事總經理Dipl.-Ing Thomas Gasser評價道：「這一開創性的氫專案是奧地利蒂羅爾州逐步淘汰化石燃料能源策略的核心要素。INNIO和TIWAG正利用這項協議展示如何實現工業公司向能源自主和氣候中性能源供應的轉型。TIWAG在顏巴赫使用水力發電產生綠色電能已有近100年歷史。截至今年夏季，這套電網都是由大型光電系統支援。更令人欣喜的是，我們的子公司TINEXT正在為客戶提供綠氫，並在這個歷史悠久的發電廠與INNIO展開合作。」

綠氫供應是INNIO以具有經濟性的方式及時、永續實施其氫策略的重要先決條件。公司今年開始為所有新型顏巴赫發電機組提供「氫就緒」(Ready for H2)方案。

關於TIWAG

TIWAG是奧地利蒂羅爾州擁有的能源公用事業公司，其任務是為蒂羅爾州提供安全、永續和整合式的能源供應。TIWAG集團支援歐洲和奧地利國家能源目標，是蒂羅爾州電力、天然氣和熱力供應生態轉型的推動力量。TINEXT (TIWAG Next Energy Solutions GmbH)是TIWAG的全資子公司，成立於2021年，支持氫、光電、再生能源和電動車領域的能源轉型。

關於INNIO

INNIO是首屈一指的能源解決方案和服務提供者，致力於讓當今各行各業和社區能夠利用永續能源。憑藉旗下發電機組品牌顏巴赫(Jenbacher)和瓦克夏(Waukesha)，以及數位平臺myPlant，INNIO為發電和氣體壓縮領域提供創新解決方案，幫助各行各業和社區永續地生成和管理能源，同時能夠適應快速變化的傳統與綠色能源格局。我們的業務範圍專一，但具有全球性規模。憑藉我們靈活、可擴充、有韌性的能源解決方案和服務，我們協助整個能源價值鏈上的客戶管理能源轉型，無論他們處於哪個階段。

INNIO總部位於奧地利顏巴赫，其他主要分支營運機構分佈在美國威斯康辛州瓦克夏和加拿大安大略省韋蘭。公司擁有由3,500多名專家組成的團隊，服務網路遍佈80多個國家，為全球5.4萬多台已交付的發電機組提供生命週期支援。

在Sustainalytics評估的全球500多家機械工業公司中，INNIO的ESG風險評等排名第一。

如欲瞭解更多資訊，請瀏覽INNIO網站：www.innio.com，並在Twitter和LinkedIn上關注INNIO。

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