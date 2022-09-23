通向净零之路：TIWAG子公司TINEXT为INNIO在颜巴赫的主要运营设施提供绿氢

Martin Mühlbacher、Olaf Berlien博士和Dipl.-Ing Thomas Gasser宣布INNIO和TWAG子公司TNEXT的联合项目，此项目将于2025年前为INNIO在颜巴赫的主要运营设施提供绿氢。（照片：美国商业资讯）

奥地利颜巴赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--INNIO和TIWAG今天宣布，TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG)的子公司TINEXT将于2025年前为INNIO位于颜巴赫的主要运营设施提供绿氢(H 2 )。同时，多余的电力和热能将被输送至当地电网和地区供热网络。在绿氢供应充足后，将规划更多的氢气应用领域，如供应INNIO工厂加油站或为当地物流公司的车辆加氢。

作为该合作项目的一部分，INNIO将在TIWAG的阿亨湖(Achensee)发电厂安装一套电解装置，将绿色电力转换为绿氢。而TINEXT将负责建设氢气压缩和存储终端。氢是能源转型的关键组成部分，将通过管道从TINEXT运输至INNIO在颜巴赫的主要运营设施，大部分将用于氢发电机组的试运行。

INNIO总裁兼首席执行官Olaf Berlien表示：“与TIWAG和TINEXT签署供氢协议，是我们颜巴赫工厂在通向净零碳道路上的又一个里程碑。我们承诺到2030年，将全球生产基地的排放量减少多达50%。我们的INNIO360能源实验室正在开发面向未来的产品，这些产品将展示实现能源转型的方式。”

公司副总裁兼颜巴赫工厂经理Martin Mühlbacher表示：“利用绿氢发电是INNIO显著减少颜巴赫工厂碳足迹过程中的重要一步。随着光伏系统、水电站、电池储能、储水式热水器（电转热）和电动汽车的使用，该项目将为实施我们广泛的可持续发展战略做出重要贡献。”

TIWAG董事总经理Dipl.-Ing Thomas Gasser评价道：“这一开创性的氢项目是奥地利蒂罗尔州逐步淘汰化石燃料能源战略的核心内容。INNIO和TIWAG将通过这项协议展示如何实现工业公司向能源自主和气候中性能源供应的过渡。TIWAG在颜巴赫使用水力发电产生绿色电能已有近100年历史。截至今年夏季，这套电网都是由一个大型光伏系统支持。更令人欣喜的是，我们的子公司TINEXT正在为客户提供绿氢，并在这个历史悠久的发电厂与INNIO展开合作。”

绿氢供应是INNIO以具有经济性的方式及时、可持续实施其氢战略的重要先决条件。公司今年开始为所有新型颜巴赫发电机组提供“氢就绪”(Ready for H2)方案。

关于TIWAG

TIWAG是奥地利蒂罗尔州拥有的能源公用事业公司，其任务是为蒂罗尔州提供安全、可持续和综合的能源供应。TIWAG集团支持欧洲和奥地利国家能源目标，是蒂罗尔州电力、天然气和热力供应生态转型的推动力量。TINEXT (TIWAG Next Energy Solutions GmbH)是TIWAG的全资子公司，成立于2021年，支持氢、光伏、可再生能源和电动汽车领域的能源转型。

关于INNIO

INNIO是一家领先的能源解决方案和服务提供商，致力于让当今各行业和社区能够利用可持续能源。凭借旗下发电机组品牌颜巴赫(Jenbacher)和瓦克夏(Waukesha)，以及数字化平台myPlant，INNIO为发电和气体压缩行业提供创新解决方案，帮助各行业和社区可持续地产生和管理能源，同时能够适应快速变化的传统与绿色能源格局。我们业务范围专一，但规模遍布全球。通过我们灵活、可扩展、有韧性的能源解决方案和服务，我们帮助整个能源价值链上的客户管理能源转型，无论他们当前处于哪个阶段。

INNIO总部位于奥地利颜巴赫，其他主要分支运营机构分布在美国威斯康星州瓦克夏和加拿大安大略省韦兰。公司有一支由3,500多名专家组成的团队，服务网络遍布80多个国家，为全球5.4万多台已交付的发电机组提供生命周期支持。

在Sustainalytics评估的全球500多家机械行业公司中，INNIO的ESG风险评级排名第一。

如需了解更多信息，请访问INNIO网站：www.innio.com，并在Twitter和LinkedIn上关注INNIO。

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