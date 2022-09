Auf dem Weg zu Net Zero: INNIO und TIWAG-Tochter TINEXT starten Kooperation zur Versorgung der Jenbacher Hauptbetriebsstätte mit grünem Wasserstoff

Martin Mühlbacher, Dr. Olaf Berlien, and Dipl.-Ing. Thomas Gasser announce a joint project between INNIO and TWAG subsidiary TNEXT that will supply INNIO's primary operations in Jenbach with green hydrogen by 2025. (Photo: Business Wire)

Vice president and site manager of INNIO's Jenbacher site Martin Mühlbacher, TIWAG managing director Dipl.-Ing Thomas Gasser, and INNIO president and CEO Dr. Olaf Berlien. (Photo: Business Wire)

JENBACH, Österreich--(BUSINESS WIRE)--INNIO und TIWAG geben heute ihre Absicht bekannt, die Hauptbetriebsstätte von INNIO in Jenbach im Rahmen einer Kooperation mit TINEXT, einer Tochtergesellschaft der TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG, bis 2025 mit grünem Wasserstoff (H 2 ) zu versorgen. Zugleich sollen überschüssige Strom- und Wärmemengen in das lokale Strom- und Fernwärmenetz eingespeist werden. Weitere Einsatzfelder sind geplant, sobald ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff verfügbar sind, so etwa die Versorgung einer Werkstankstelle von INNIO oder die Betankung von Fahrzeugen lokaler Logistikunternehmen.

Im Rahmen des gemeinsamen Projekts errichtet INNIO auf dem Gelände des Achenseekraftwerks der TIWAG eine Elektrolyseanlage, die Strom aus erneuerbarer Energie in grünen Wasserstoff umwandelt. TINEXT wiederum wird die Verdichter- und Speicherterminals errichten. Der erzeugte Wasserstoff, ein zentraler Bestandteil der Energiewende, wird in einer Pipeline von TINEXT in die Hauptbetriebsstätte von INNIO in Jenbach transportiert und dort insbesondere für Prüfläufe von Wasserstoffmotoren eingesetzt.

„Die Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. TINEXT ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu Net Zero an unserem Standort in Jenbach“, erklärt Olaf Berlien, President und CEO von INNIO. „Wir haben uns verpflichtet, die Emissionen unserer weltweiten Produktionsstandorte bis 2030 um bis zu 50 % zu senken. In unserem INNIO360 Energy Lab werden Produkte der Zukunft entwickelt. Hier demonstrieren wir, wie Energiewende funktioniert.“

„Die Nutzung von grünem Wasserstoff zur Energieversorgung ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg von INNIO, den CO 2 -Fußabdruck des Standorts in Jenbach deutlich zu reduzieren. Gemeinsam mit dem Einsatz von Photovoltaik-Anlagen, einem Wasserkraftwerk, Batteriespeichern, Warmwasserspeichern (Power-to-Heat) und Elektromobilität wird damit die Umsetzung unserer breit angelegten Nachhaltigkeitsstrategie entscheidend unterstützt“, sagt Martin Mühlbacher, Vice President und Standortleiter in Jenbach.

„Dieses zukunftsweisende Wasserstoffprojekt ist ein zentrales Element unserer Tiroler Energiestrategie für den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Gemeinsam mit INNIO zeigen wir hier, wie der Übergang zur energieautonomen und klimaneutralen Energieversorgung von Industriebetrieben realisiert werden kann“, zeigt sich TIWAG-Vorstandsdirektor Dipl.-Ing. Thomas Gasser zufrieden. „TIWAG produziert seit fast 100 Jahren in Jenbach erneuerbaren Strom aus Wasserkraft und seit diesem Sommer auch mit einer großen Photovoltaik-Anlage. Umso erfreulicher ist es, dass nunmehr unsere Tochter TINEXT an diesem Traditionsstandort grünen Wasserstoff für unseren Kunden und Partner INNIO bereitstellt.“

Die Versorgung mit grünem Wasserstoff ist eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige, wirtschaftliche und zeitnahe Umsetzung der Wasserstoff-Produktstrategie von INNIO. Schon seit 2022 bietet das Unternehmen alle neuen Jenbacher Motoren mit einer „Ready for H 2 “-Option an.

Über TIWAG

TIWAG als Tiroler Landesenergieversorger steht im Eigentum des Landes Tirol und steht für sichere, nachhaltige und integrierte Energieversorgung in Tirol. Die TIWAG-Gruppe unterstützt die europäischen und nationalen Energieziele und ist eine treibende Kraft für den ökologischen Wandel in der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Tirol. Die 2021 gegründete 100%-Tochter TINEXT – TIWAG Next Energy Solutions GmbH unterstützt die Energiewende in den Bereichen Wasserstoff, Photovoltaik, erneuerbare Wärme und Elektromobilität.

Über INNIO

INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. Mit unseren Produktmarken Jenbacher und Waukesha sowie unserer digitalen Plattform myPlant bietet INNIO innovative Systeme für die Energieerzeugung und die Verdichtung. Damit können unsere Kund:innen nachhaltig Energie erzeugen und effizient agieren – und dabei erfolgreich durch eine sich schnell ändernde Energielandschaft aus traditionellen und grünen Energiequellen navigieren. Unser Angebot ist individuell im Umfang, und global im Maßstab. Mit unseren flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services ermöglichen wir es unseren Kund:innen, die Energiewende entlang der Energiewertschöpfungskette in ihrer Geschwindigkeit zu meistern.

INNIO hat seinen Hauptsitz in Jenbach (Österreich) und verfügt über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha (Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Ein Team aus mehr als 3.500 Expert:innen bietet über ein Servicenetzwerk in mehr als 80 Ländern Life-Cycle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Motoren.

Mit seinem ESG-Risiko-Rating belegt INNIO weltweit den ersten Platz unter den mehr als 500 von Sustainalytics bewerteten Maschinenbauunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von INNIO unter www.innio.com. Folgen Sie INNIO auf Twitter und LinkedIn.