Seismic et Microsoft s’associent pour révolutionner le futur de la vente avec Viva Sales

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Seismic, leader mondial du sales enablement, annonce son partenariat avec Microsoft dans le cadre du lancement de sa nouvelle application Viva Sales.

Ensemble, Microsoft et Seismic ont pour objectif de simplifier et rendre plus productif le quotidien des commerciaux, et de repenser l'avenir de la vente dans son ensemble.

Aujourd'hui, les commerciaux utilisent quotidiennement de nombreux outils, mais ne bénéficient pas d’une vue globale simple et unifiée sur l’ensemble des informations issues de réunions, e-mails, chats et du CRM. En éliminant les silos entre ces données, Viva Sales donne aux équipes de vente les moyens de mieux gérer leurs actions et tâches quotidiennes au sein de Microsoft 365 et Teams, permettant ainsi de gagner du temps, d’être plus productif et de maximiser le temps qu’ils doivent consacrer à leur premier objectif : les interactions avec leurs clients et la signature de contrats.

​​Intégrée aux cinématiques de Viva Sales, Seismic fournit des services de production de contenu, de collaboration, d'automatisation des tâches et d’analyse des interactions avec le contenu (engagement intelligence) au sein des réunions virtuelles qui se déroulent tout au long du parcours de vente, ce qui permet de renforcer l’engagement client, recommander le « next best action » pour le commercial et améliorer les interactions avec les prospects/clients. Microsoft Viva Sales et Seismic ont pour vision d’accompagner les équipes de vente en contact client en rationalisant l'expérience des acheteurs, et d'augmenter leur productivité grâce à une meilleure préparation, plus d’automatisation, et des informations optimisées.

« Microsoft est l'un de nos partenaires de longue date, et nos équipes produits et go-to-market ont toujours été alignées. Nous sommes donc ravis de contribuer au lancement de l’application Viva Sales » déclare Hayden Stafford, Président et Chief Revenue Officer de Seismic. « Notre leadership en matière de sales enablement, d'automatisation du contenu, d'analyse des interactions clients au travers de l’utilisation du contenu est en parfaite adéquation avec la mission de Viva Sales, qui est d'améliorer la productivité des commerciaux et de générer plus de revenus. Nous sommes impatients de passer à l’action. »

​​Le partenariat entre Microsoft et Seismic autour de l’offre Viva Sales permettra d'ajouter des fonctionnalités alimentées par l'IA aux réunions en ligne, le principal point d'interaction des équipes de vente avec leurs prospects et clients. L’offre Seismic Enablement CloudTM fournira des recommandations de contenu et de formation à suivre dans le cadre des résumés d'appels post-réunion alimentés par l'IA de Viva Sales. Dans une deuxième phase, les organisations commerciales pourront bénéficier, au sein de Viva Sales, de Digital Sales Rooms (salles de vente numérique) prêtes à l’emploi et d’une analyse des réunions alimentée par Seismic.

« Nous sommes engagés avec Seismic pour donner plus de pouvoir aux commerciaux grâce à un contenu pertinent et une expérience de vente améliorée. Intégrer Seismic à Viva Sales permettra aux équipes commerciales de développer des relations plus personnalisées avec les clients, grâce aux informations et aux contenus recommandés par l'IA », a déclaré Lori Lamkin, CVP, Dynamics 365 Customer Experience Applications.

Pour en savoir plus sur Viva Sales, rendez-vous sur le blog officiel de Microsoft. Les utilisateurs de Seismic pourront également en apprendre plus lors de l’événement Seismic SHIFT à San Diego du 25 au 28 octobre : obtenez votre badge virtuel ici.

À propos

Seismic est le leader mondial du sales enablement. Sa solution accompagne les équipes commerciales pour les aider à améliorer leur performance, devenir plus productives, et s’engager auprès des acheteurs de manière plus convaincante. Seismic Enablement CloudTM est la plateforme d'enablement la plus puissante et la plus unifiée du marché, et permet de doter les équipes commerciales des outils et des connaissances nécessaires pour se développer et gagner en efficacité. Des plus grandes entreprises aux startups, plus de 2 000 organisations dans le monde font confiance à Seismic. Le siège social de Seismic se trouve à San Diego ; la société possède également des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, et en Australie.

