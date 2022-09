Stern Pinball kündigt neue James Bond 007 Flipperautomaten an

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc. bringt eine neue Reihe von Flipperautomaten auf den Markt, um die kultigen, genreprägenden James Bond Filme zu feiern. Der Cornerstone-Flipper James Bond 007 mit dem ursprünglichen 007-Darsteller, Sean Connery, ist in der Pro Edition, Premium Edition und Limited Edition (LE) erhältlich. Stern Pinball bringt außerdem einen speziellen James Bond 007 60th Anniversary Limited Edition Flipper mit allen sechs James Bond-Darstellern heraus.

In 007 jagt Dr. No katapultierte Sean Connery den Agenten 007 in den kulturellen Zeitgeist und erweckte die legendäre literarische Figur mit adrenalinhaltigen Actionsequenzen, bahnbrechenden Gadgets und Effekten, denkwürdigen Charakteren und zeitlosen Schurken zum Leben.

Der James Bond 007 Cornerstone-Flipper beinhaltet Material und ikonische Musik aus den Filmen, die die 007-Legende begründeten: Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau (1963), Goldfinger (1964), Feuerball (1965), Man lebt nur zweimal (1967) und Diamantenfieber (1971). Bei diesem actiongeladenen Flipper-Erlebnis tauchen die Spieler in die Welt der Spionage ein, erledigen Aufträge, schließen sich mit wichtigen Verbündeten zusammen und stoppen die schurkischen Pläne von SPECTRE.

Sammeln Sie Gadgets von Q Branch, während Flipperkugeln durch das Dach eines individuell gestalteten Aston Martin DB5 geschleudert werden. Durchbrechen Sie die Fallziele von Osato Chemicals, um SPECTRE in der Raketenbasis Bird 1 zu bekämpfen. Und halten Sie den Atem an, wenn das der Schwerkraft trotzende, magnetische Jetpack Flipperkugeln über das Spielfeld befördert.

James Bond 007 Flipper sind mit dem preisgekrönten Insider Connected™-System von Stern ausgestattet, das es den Spielern ermöglicht, auf vielfältige Weise mit dem Spiel und einem globalen Netzwerk von Spielern zu interagieren. Über Insider Connected können Spieler ihren Fortschritt verfolgen, neue spielspezifische Errungenschaften erlangen, sich mit der Spieler-Community austauschen sowie an Werbeaktionen und Challenge Quests teilnehmen. Insider Connected bietet außerdem ein auf den Betreiber ausgerichtetes Toolset, um das Spiel an einem Standort durch Standort-Ranglisten zu fördern, die Spielerbindung zu stärken, die Leistung zu analysieren, Einstellungen aus der Ferne vorzunehmen und die Geräte zu warten. Die Registrierung bei Insider Connected ist hier möglich insider.sternpinball.com/.

Die auf 1.000 Geräte weltweit begrenzte Limited Edition verfügt über eine exklusive, von Feuerball inspirierte, vollfarbig verspiegelte Glasrückwand, meisterhaft angepasstes Gehäuse-Artwork, eine maßgeschneiderte, hochglänzende und pulverbeschichtete Flipper-Rüstung, einen maßgeschneiderten, handsignierten Bodenbogen, exklusive Kunstblätter im Inneren, ein verbessertes Audiosystem, ein entspiegeltes Flipper-Spielfeldglas, einen Shaker-Motor, eine fortlaufend nummerierte Plakette und ein vom Stern-Vorsitzenden Gary Stern und President Seth Davis unterzeichnetes Echtheitszertifikat.

Sterns James Bond 007 60th Anniversary Limited Edition Flipperautomaten lassen die Spieler tief in die Geschichte von 007 eintauchen. Die auf 500 Exemplare weltweit begrenzte 60th Anniversary Limited Edition mit hohem Sammlerwert bietet den Spielern ein retro-inspiriertes Spielfeld mit spannender mechanischer Action. Die Spieler kontrollieren das Chaos von Oddjobs kinetischem, sich drehenden Scheibenhut, überleben taktische Präzisionsschüsse gegen 10 Fallziele, entkommen den bösen Schergen von SPECTRE, indem sie Flipper durch 4 schnell fließende Opto-Spinner navigieren, erhalten Aufgaben durch einen LCD-Bildschirm im Spielfeld und sammeln Highscores auf den klassischen Score-Rollen.

„James Bond ist so zeitlos wie die Flipper selbst. In Zusammenarbeit mit EON Productions/Danjaq, MGM Studios und Aston Martin haben wir ein Flipper-Abenteuer geschaffen, das die Spannung, die Action und den Humor dieser beliebten Filmreihe einfängt“, so Gary Stern, Chairman und CEO. „Vernetzen Sie sich noch heute und werden Sie zur Legende.“

Folgerichtig werden die neuen James Bond 007 Flipperautomaten den Medien und der Öffentlichkeit in London zum ersten Mal vorgestellt. Am 26. September werden die Spiele im Rahmen der Christie's Late, einer öffentlichen Veranstaltung zur Feier der bevorstehenden September werden die Spiele im Rahmen der Christie's Late, einer öffentlichen Veranstaltung zur Feier der bevorstehenden Christie’s Sixty Years of James Bond Charity Auction ausgestellt und können gespielt werden. Kurz darauf werden sie Teil des „James Bond at 60“-Wochenendes im British Film Institute an der South Bank sein, das vom 30. September bis 2. Oktober stattfindet.

Preise und Verfügbarkeit:

Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers („UVP“)*:

*UVP für Verkäufe an Endverbraucher in den USA, ohne Mehrwertsteuer, Steuer auf Waren und Dienstleistungen, Verkaufssteuer, Zölle oder andere Steuern.

Pro Edition: 6.999 US-Dollar

Premium Edition: 9.699 US-Dollar

Limited Edition: 12.999 US-Dollar

60th Anniversary Limited Edition: PREIS AUF ANFRAGE

James Bond 007 Flipper und Zubehör sind ab sofort bei autorisierten Stern Pinball Distributoren und Händlern auf der ganzen Welt erhältlich. Die Pro Edition und die Premium Edition sind außerdem erhältlich auf 007Store.com.

