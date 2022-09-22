MINEO苗籽與南京市簽訂合作意向書共同促進中國與芬蘭商業合作關係

赫爾辛基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--支援早期初創企業的創投配對平台MINEO (苗籽) 與南京白下高新技術產業開發區管理委員會簽訂合作意向書，協議雙方將共同加強中國與芬蘭的商業合作關係，雙方將共同推廣及促進創新技術、文化交流以及雙邊經貿活動。有關合作由芬蘭赫爾辛基市政府轄下芬蘭赫爾辛基商務促進局 (Helsinki Partners) 協助促成，由月初的芬蘭赫爾辛基-中國南京科技企業交流座談会掀起序幕，論壇由南京市海外協同創新中心 (芬蘭) 及芬蘭赫爾辛基商務促進局高級商貿顧問王昕共同籌辦，苗籽及南京代表於論壇交流後，迅速簽訂意向書落實合作意向。

白下高新科技產業開發區為南京市秦淮區的創新樞紐及經濟發展中心，屬於江蘇省省級開發區，專責規劃、建設、管理及支援南京市秦淮區高新技術產業社群，具備豐富資源，是一個完整的「1+X」公共服務平台，非常適合創新科技、培育人才以及研發突破時代的新科技。

芬兰赫尔辛基-中国南京创新科技合作论坛于2022年9月19号进行，與會者包括芬蘭赫爾辛基商務促進局 (Helsinki Partners) 首席執行官Clarisse Berggårdh、白下高新區科技創新部部長占芳芳、副部長呂欣以及南京市海外協同創新中心 (芬蘭) 相關工作人員代表，白下高新區科技創新部部長占芳芳表示：「苗籽正是中國市場現時需要的平台，協助將國家不同阶段的早期項目，與全球投資者連結起來。」

苗籽為公司創辦人提供簡易便捷的數碼平台，用以創建對應投資者要求的募投簡報影片。苗籽影片格式統一，規範排序的影片內容讓投資者於影片目錄中，輕易尋找最貼合自己意向的早期投資機會，在全球市場中早着先機。

苗籽今年擴展業務至芬蘭，並正於當地首都赫爾辛基設立歐洲總部。此次與白下高新區的合作計劃為苗籽與中國內地的首次業務對接。

苗籽創辦人苗偉立 (Dominique Moralez) 表示：「這次能有機會通过創新技術和經貿活動加強中國與芬蘭之間的合作關係，我們深感榮幸。我們衷心期待，並深信這次合作中，苗籽能為滿懷願景的始創人，以及全球市場中的優質投資者，擔任溝通橋樑，促進更活躍的投資活動。」

苗偉立和苗李淽芊為香港初創企業創辦人，創辦的公司包括嶺峰傳訊、苗籽以及苗籽文件；二人最近獲選參加由芬蘭赫爾辛基市轄下Helsinki Partners推行的90日芬蘭試居計劃。