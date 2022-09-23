斯倫貝謝贏得Wintershall Dea的能源資料專案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣佈，Wintershall Dea已選擇該公司成為加速推動其Terra Nova地下改造專案的首選合作夥伴。斯倫貝謝與微軟合作，率先將其DELFI*資料生態系統的開放原始程式碼貢獻給雲端單一參考資料平臺——OSDU™。Wintershall Dea將利用此平臺來加速其地下資料平臺的交付，以支援其業務部門更快地做出更明智的決策。

斯倫貝謝數位與整合部門總裁Rajeev Sonthalia表示：「Wintershall Dea將使用斯倫貝謝專門為OSDU打造且隨時可部署的『企業資料管理解決方案』來連結人員、應用程式和資料，從而推動業務發展。在OSDU的早期階段，我們為此平臺貢獻了最多的代碼，幫助OSDU實現了開放性。現在，這種開放性正在為Wintershall Dea釋放價值——促使資料大眾化，各種系統可相互操作，並擴大業務績效。」

Wintershall Dea科技長Hugo Dijkgraaf表示：「與斯倫貝謝簽約成為策略性合作夥伴，代表Wintershall Dea迎來由OSDU支援的資料驅動型未來，並完成我們的高效資料中心策略。」

Wintershall Dea數位化與科技資深副總裁Kathrin Dufour評論道：「Wintershall Dea部署OSDU資料平臺，旨在更有效地分析資料，更快速地搜尋和發現資料，並充分利用雲端新應用程式和新興的數位創新成果。」

此項合約為期一年，重點是在Wintershall Dea的微軟Azure雲端平台中部署OSDU，並將其與石油技術工作流和資料科學工具整合，以證明此舉能改善資料可及性、可交換性以及新數位解決方案創造價值的速度。斯倫貝謝和微軟已經建立了策略性合作夥伴關係，以加速能源產業的新科技部署，包括為OSDU資料平臺創建能源資料平臺。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力於與客戶合作來獲取能源。我們的員工來自160多個國家，他們提供一流的數位解決方案並部署創新科技，以幫助全球能源產業創造績效和永續發展。借助涵蓋120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作開發獲取能源的科技，以造福大眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於Wintershall Dea

Wintershall Dea是歐洲首屈一指的獨立天然氣和石油公司，在整個探勘和生產價值鏈上擁有120多年的營運商和專案合作夥伴經驗。該公司植根於德國，總部位於卡塞爾和漢堡，在全球13個國家以負責任的方式高效地從事天然氣和石油的探勘和生產業務。憑藉在歐洲、俄羅斯、拉丁美洲和中東及北非(MENA)地區的業務活動，Wintershall Dea擁有全球性的上游業務組合，同時還參與天然氣運輸，在中游業務方面也很活躍。欲瞭解更多資訊，請查閱該公司的年度報告。

作為一家歐洲的天然氣和石油公司，該公司支持歐盟的2050年碳中和目標。該公司已經為相關貢獻設定了雄心勃勃的目標：該公司希望，到2030年公司的整個上游業務（包括營運和非營運）實現淨零排放。這包括按股權比例法核算的範圍1（直接）和範圍2（間接）的溫室氣體排放。Wintershall Dea還將在2025年前使其甲烷排放強度低於0.1%，並保持其營運中伴生氣體的零常規燃燒。此外，該公司還計畫應用碳捕集與封存(CCS)和低碳氫技術來減少使用碳氫化合物所產生的排放，致力於到2040年使公司每年減排2,000-3,000萬噸二氧化碳。欲瞭解更多資訊，請查看該公司的永續發展報告。

Wintershall Dea由Wintershall Holding GmbH和DEA Deutsche Erdoel AG於2019年合併而成。如今，該公司在全球擁有來自近60個國家的約2,500名員工。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所界定的「前瞻性陳述」，即任何非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「或許 」、「可以 」、「相信 」、「計畫 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「應該 」、「可能 」、「將 」、「似乎 」、「目標 」、「目的 」、「渴望 」、「旨在 」、「潛在 」、「預測 」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，如對數位科技和夥伴關係的部署或預期效益的預測或期望。此類陳述受風險和不確定性的影響，包括但不限於：無法從數位策略、倡議或合作夥伴關係中獲得預期效益；以及在斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會遞交的10-K、10-Q和8-K表格中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致的影響），或者事實證明基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與在我們前瞻性陳述中所描述的內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅針對本新聞稿發佈之日的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，斯倫貝謝均不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

*斯倫貝謝標誌

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