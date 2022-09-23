斯伦贝谢赢得Wintershall Dea的能源数据项目

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布，公司已被Wintershall Dea选中，成为后者加速Terra Nova地下改造项目的首选合作伙伴。通过与微软合作，斯伦贝谢率先将其DELFI*数据生态系统的开放源代码贡献给基于云的单一参考数据平台——OSDU™。Wintershall Dea将利用此平台来加速其地下数据平台的交付，以支持其业务部门更快地做出更明智的决策。

斯伦贝谢数字与集成部总裁Rajeev Sonthalia表示：“Wintershall Dea将使用斯伦贝谢专门为OSDU打造的随时可部署的‘企业数据管理解决方案’，来实现人员、应用和数据的互联，从而推动业务发展。在OSDU的早期阶段，我们为此平台贡献了最多的代码，帮助OSDU实现了开放性。现在，这种开放性正在为Wintershall Dea释放价值——实现数据的大众化，实现各种系统的互操作性，并最终实现业绩的最大化。”

Wintershall Dea首席技术官Hugo Dijkgraaf表示：“与斯伦贝谢签约成为战略合作伙伴，标志着Wintershall Dea迎来了OSDU赋能的数据驱动型未来，并完成了我们的高效数据中心战略。”

Wintershall Dea数字化与技术高级副总裁Kathrin Dufour评论道：“Wintershall Dea部署OSDU数据平台，旨在更有效地分析数据，更快速地搜索和发现数据，并高效利用基于云的新应用和新兴的数字创新成果。”

此项合约为期一年，重点是在Wintershall Dea的微软Azure云中部署OSDU，并将其与石油技术工作流和数据科学工具进行集成，以证明此举能提升数据的可访问性、可交换性以及新数字解决方案实现价值的速度。斯伦贝谢和微软已经建立了战略伙伴关系，以加速能源行业的新技术部署，包括为OSDU数据平台创建能源数据平台。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

关于Wintershall Dea

Wintershall Dea是一家欧洲领先的独立天然气和石油公司，在整个勘探和生产价值链上拥有120多年的运营商和项目合作伙伴经验。该公司植根于德国，总部位于卡塞尔和汉堡，在全球13个国家以负责任的方式高效地开展天然气和石油的勘探和生产业务。凭借在欧洲、俄罗斯、拉丁美洲和中东及北非(MENA)地区的业务活动，Wintershall Dea拥有全球性的上游业务组合，同时还参与天然气运输，在中游业务方面也很活跃。欲了解更多信息，请查阅该公司的年度报告。

作为一家欧洲的天然气和石油公司，该公司支持欧盟的2050年碳中和目标。该公司已经为相关贡献设定了雄心勃勃的目标：该公司希望，到2030年公司的整个上游业务（包括运营和非运营）实现净零排放。这包括按股权比例法核算的范围1（直接）和范围2（间接）的温室气体排放。Wintershall Dea还将在2025年前实现其甲烷排放强度低于0.1%的目标，并保持其运营中伴生气体的零常规燃烧。此外，该公司还计划通过应用碳捕获与封存(CCS)和低碳氢技术来减少使用碳氢化合物所产生的排放，致力于到2040年实现公司每年减排2,000-3,000万吨二氧化碳。欲了解更多信息，请查看该公司的可持续发展报告。

Wintershall Dea由Wintershall Holding GmbH和DEA Deutsche Erdoel AG于2019年合并而成。如今，该公司在全球拥有来自近60个国家的约2,500名员工。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所界定的“前瞻性陈述”，即任何非历史事实的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“可以”、“相信”、“计划”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”、“似乎”、“目标”、“目的”、“渴望”、“旨在”、“潜在”、“预测”和其他类似词语。前瞻性陈述在不同程度上涉及不确定的事项，如对数字技术和伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望。此类陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于：无法从数字战略、倡议或合作伙伴关系中获得预期收益；以及在斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K表格中详述的其他风险和不确定性。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或任何此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，那么实际成果或结果可能会与在我们前瞻性陈述中所描述的内容发生重大偏差。前瞻性陈述仅针对本新闻稿发布之日的情况，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，斯伦贝谢均不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

*斯伦贝谢标志

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