Schlumberger premiou o projeto de dados energéticos da Wintershall Dea

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje que foi selecionada pela Wintershall Dea como seu parceiro preferencial na aceleração de seu programa de transformação de subsuperfície Terra Nova. Trabalhando com a Microsoft, a Schlumberger foi a primeira a contribuir com o código fonte aberto de seu Ecossistema de Dados DELFI* para o OSDU™ - uma plataforma de dados de referência única baseada em nuvem - que a Wintershall Dea aproveitará para acelerar a entrega de sua plataforma de dados de subsuperfície para apoiar seus negócios na tomada de decisões mais inteligentes, mais rápidas.

"A Wintershall Dea usará a solução de Gestão de dados corporativos (Enterprise Data Management) da Schlumberger pronta para ser implantada, construída especificamente para a OSDU, para conectar pessoas, aplicações e dados que impulsionam seus negócios", disse Rajeev Sonthalia, presidente da Digital & Integration, Schlumberger. "A abertura que ajudamos a realizar para a OSDU, fazendo a maior contribuição de código para a plataforma em um estágio inicial, está agora destravando valor para a Wintershall Dea-democratizando seus dados, tornando seus sistemas interoperáveis e maximizando o desempenho comercial".

"A assinatura com a Schlumberger como parceiro estratégico marca o pontapé inicial do futuro da Wintershall Dea, que se baseia em dados OSDU e realiza nossa eficiente estratégia de hub de dados", disse Hugo Dijkgraaf, diretor de tecnologia da Wintershall Dea.

"Com a implantação da Plataforma de Dados OSDU, Wintershall Dea tem como objetivo analisar dados com mais eficiência, pesquisar e descobrir dados mais rapidamente, e tirar proveito de novas aplicações baseadas em nuvens e inovações digitais emergentes", comentou Kathrin Dufour, vice-presidente sênior de Digitalização & Tecnologia, Wintershall Dea.

O contrato é de um ano e se concentrará na implantação da OSDU na nuvem Microsoft Azure da Wintershall Dea e sua integração com fluxos de trabalho petrotécnicos e ferramentas de ciência de dados para validar que a acessibilidade dos dados, a intercambialidade e o tempo para novas soluções digitais possam ser melhorados. A Schlumberger e a Microsoft têm uma parceria estratégica para acelerar novas tecnologias para a indústria de energia, incluindo a criação de uma plataforma de dados de energia para a Plataforma de Dados OSDU.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (NYSE: SLB) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, vem fornecendo soluções digitais de liderança e implantando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade ao setor mundial de energia. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger coopera para criar tecnologia que desbloqueia o acesso à energia para benefício de todos.

Para mais informações, visite www.slb.com.

Sobre a Wintershall Dea

A Wintershall Dea é a principal empresa independente de gás natural e petróleo da Europa, com mais de 120 anos de experiência como operador e parceiro de projeto ao longo de toda a cadeia de valor da E&P. A empresa com raízes e sedes alemãs em Kassel e Hamburgo explora e produz gás e petróleo em 13 países do mundo de maneira eficiente e responsável. Com atividades na Europa, Rússia, América Latina e região MENA (Oriente Médio e Norte da África), Wintershall Dea tem uma carteira global de upstream e, com sua participação no transporte de gás natural, também está ativa no negócio midstream. Mais em nosso Relatório Anual.

Como empresa européia de gás e petróleo, apoiamos a meta de neutralidade de carbono da UE em 2050. Como nossa contribuição, estabelecemos metas ambiciosas para nós mesmos: Queremos ser zero líquido em todas as nossas operações a montante - tanto operadas quanto não operadas - até 2030. Isto inclui o Escopo 1 (direto) e o Escopo 2 (indireto) de emissões de gases de efeito estufa com base na participação acionária. A Wintershall Dea também trará sua intensidade de emissões de metano abaixo de 0,1% até 2025 e manterá zero a queima rotineira de gás associado em suas operações. Além disso, planejamos reduzir as emissões resultantes do uso de hidrocarbonetos, aplicando tecnologias de CAC e hidrogênio com baixo teor de carbono, potencialmente construindo um negócio que abaterá 20-30 milhões de toneladas de CO2 por ano até 2040. Você pode encontrar mais sobre isto em nosso Relatório de Sustentabilidade.

A Wintershall Dea foi formada a partir da fusão da Wintershall Holding GmbH com a DEA Deutsche Erdoel AG, em 2019. Hoje, a empresa emprega cerca de 2.500 pessoas de quase 60 nações em todo o mundo.

