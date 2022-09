Keolis, Iveco France et Forsee Power s’associent pour optimiser les performances des batteries des bus électriques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (Paris:FORSE) :

Pierre Gosset, Directeur industriel du Groupe Keolis : « Ce partenariat constitue une étape importante pour le Groupe dans l’amélioration de la connaissance des batteries. La flotte et le réseau d’Aix en Provence sont un terrain d’expérimentation en grandeur réelle, qui nous permettra de suivre les équipements sur la durée, en fonction des saisons et des contraintes de terrain. Je remercie notre client, l’autorité organisatrice, Métropole Aix Marseille Provence, qui nous accompagne dans ce projet. L’idée est de mieux comprendre puis de maîtriser le vieillissement de la batterie pour augmenter sa fiabilité, diminuer les risques et prolonger si possible sa durée de vie. Grâce au partage de connaissance entre les partenaires, nous serons en mesure de mieux évaluer les performances réelles des batteries en exploitation et les facteurs impactant leur durée de vie. Ces données seront fondamentales en termes de maintenance prédictive et afin de parvenir à une réduction de la consommation énergétique. Bien évidemment, ces résultats seront partagés avec l’autorité organisatrice. »

Solène Grange, Directrice Générale d’Iveco France : « Cet accord est une étape importante pour notre offre de mobilité électrique. L’échange des données de nos GX ELEC HEULIEZ représente un atout supplémentaire dans les analyses déjà engagées à travers notre offre de services connectés IVECO ON, conçus pour répondre aux principales exigences des transports publics et des opérateurs en matière de maintenance proactive et d’optimisation de gestion de flotte. »

Nicolas Cailloux, Vice-Président Europe de Forsee Power : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Keolis et Iveco France qui permet un cas d’étude réelle avec une flotte conséquente de 41 bus électriques sur le réseau Aixenbus. Forsee Power, leader des systèmes de batteries pour bus en Europe avec 1500 bus équipés, dispose d’équipes expertes et expérimentées pour analyser les données, via son nouveau service de charge intelligente. Les données transmises par les autobus électriques GX HEULIEZ permettront à nos ingénieurs de proposer des bonnes pratiques relatives à la gestion des batteries afin d’optimiser leur utilisation conjointement avec l’infrastructure de charge et ainsi d’optimiser leur durée de vie. Cette démarche a pour but de réduire encore davantage les coûts et l’empreinte environnementale des bus électriques, déjà très compétitifs en comparaison aux motorisations thermiques. »

Une mise en œuvre sur le réseau d’Aix-en-Provence

Levier d’action indispensable contre le réchauffement climatique, la mobilité durable, notamment électrique, revêt de nombreux enjeux, parmi lesquels ceux liés à une meilleure connaissance des facteurs influant sur le fonctionnement et le vieillissement des batteries.

C’est dans cet esprit que Keolis, Iveco France et Forsee Power ont souhaité se rapprocher, à travers la conclusion d’un partenariat, pour mener des évaluations relatives au suivi de la durée de vie et de l’utilisation des batteries équipant les véhicules électriques exploités par la filiale Keolis Pays d’Aix. Les études porteront aussi bien sur la phase de recharge au dépôt que sur la phase d’exploitation commerciale. Elles s’effectueront dans la durée et sur plusieurs lignes du réseau de transport afin de prendre en compte les différents facteurs influants (topographie, vitesse commerciale, style de conduite, saisonnalité, …)

Pour les autorités organisatrices de mobilité, ce partenariat permettra notamment d’optimiser la gestion de leur patrimoine (flotte de véhicules, installations, …) et de prolonger la durée de vie des batteries.

Engagement réaffirmé des trois partenaires en faveur de la transition énergétique

La première phase de ce partenariat se traduit principalement par un partage de connaissances permettant d’aligner lesacteurs sur leurs domaines d’expertise respectifs.

A l’issue de celle-ci, une seconde phase se prolongera jusqu’à fin 2022 avec pour objectif un diagnostic de la situation actuelle et l’identification des différentes marges d’optimisation.

A partir de 2023, il s’agira de mettre en application de stratégies d’optimisation de l’exploitation et du fonctionnement des véhicules électriques afin notamment de limiter le vieillissement des batteries et de réaliser des économies d’énergie.

En fonction des résultats obtenus, cette collaboration pourra être étendue à d’autres réseaux de transport urbain exploités par Keolis.

A propos de Keolis

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et avec ses filiales spécialisées – Cykleo, EFFIA, Hove, Keolis Santé, Kisio, – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolleybus, transport à la demande, services dédiés pour les PMR, navettes fluviales et maritimes, vélos en libre-service et en location longue durée, auto partage, navette autonome 100% électrique,... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 000 collaborateurs répartis dans 14 pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.

*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, au Qatar, aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède

IVECO FRANCE

IVECO BUS et HEULIEZ sont deux marques d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes motopropulseurs et des services financiers, coté à la Bourse de Milan.

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, le constructeur conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités publiques organisatrices de transport :

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme ;

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; midibus urbains ;

- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes.

Le constructeur bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies alternatives, et est en mesure de proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, répondant ainsi à tous les types de missions. De ce fait, le constructeur se positionne comme un véritable partenaire de référence pour faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable.

Le constructeur emploie plus de 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay en France, à Vysoké Myto en République Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France.

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout dans le monde où un véhicule du constructeur est en exploitation.

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez : www.ivecobus.com

Pour plus d’informations sur Iveco Group, visitez : www.ivecogroup.com

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 200 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 72,4 M€ en 2021 et compte plus de 600 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

1 Opérateur majeur de transport public.

2 Acteur de premier plan en Europe pour la conception et fabrication d’autobus.

3 Leader européen des systèmes de batteries intelligents.