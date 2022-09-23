MTN Nigeria推出由Tecnotree支援的Metamorphose

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位業務支援系統的全球領導者Tecnotree宣布，公司與MTN Nigeria合作推展了一項新計畫——Metamorphose。MTN Metamorphose是一項轉型計畫，旨在透過Tecnotree的數位化套件增強該公司的消費者和企業數位化業務。

該計畫將透過針對人員和技術的策略方法來提升MTN的業務和數位化流程，目標包括滿足客戶需求、改善客戶體驗，並透過以客戶為中心的客製化產品加速實現數位化生活。

Tecnotree的旗艦數位堆疊具有開放、包容、動態及5G就緒等特性，提供人工智慧/機器學習(AI/ML)功能和雲端擴充能力，已經改變了多種超越連接的應用程式和服務。該數位堆疊符合TM Forum Open API標準，所需的營業費用(Opex)更少，並能夠輕鬆快速地部署相關應用程式，實現個人化且創新的多重體驗，以滿足市場需求。目錄驅動型方法使新搭售服務在數天內即可推出（之前推出類似服務需要幾個月），從而讓健康、教育、遊戲和電競領域的生態系統合作夥伴轉變為即時創收者。

由Tecnotree提供支援的MTN Metamorphose是一種自動化驅動的解決方案，將有助於：實現動態的最佳化使用者體驗，增強全方位客戶視圖；修改現有工作流程，透過個人化的儀錶板提高員工生產力；提供全管道參與和使用者互動過程最佳化，改善訂單管理。

MTN Nigeria資訊長Shoyinka Shodunke在評論該專案時表示：「很高興能與Tecnotree合作，他們在我們的數位基礎架構現代化過程中發揮了舉足輕重的作用，使我們能夠為客戶和企業提供個人化的客製化體驗。我們的願景是透過這項計畫積極主動地與客戶建立更牢固的關係，幫助客戶在如今的數位化時代達到新高度。我們相信，此次合作將開啟一段非凡的旅程，帶領我們創造巨大的積極影響。」

Tecnotree執行長Padma Ravichander表示：「很榮幸能被MTN Nigeria選中參與這項創新計畫，我們在彙集一流解決方案和創造卓越營運方面又向前邁出了一步。與MTN Nigeria團隊的緊密合作將引導我們走向數位化，並牢記新的客戶需求。由Tecnotree提供支援的Metamorphose將專注於全面的客戶體驗管理，創造新的數位化參與和多重體驗，為捕獲客戶情緒和聚焦客戶愉悅體驗奠定重要基礎。該專案將進一步幫助我們繼續在客戶支援方面發揮主導作用，透過開放、包容、動態的5G就緒數位堆疊改造應用程式和服務。」

關於Tecnotree

Tecnotree是一家5G就緒的數位業務支援系統(BSS)企業，具有人工智慧與機器學習功能和多雲擴充性。Tecnotree是世界上首批通過TM Forum Open API標準白金認證的公司之一，我們的敏捷和開放原始碼數位BSS堆疊包括電信和其它數位服務產業的全套業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造了連接之外的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平臺向其訂閱用戶群提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以支援跨遊戲、健康、教育、OTT和其它垂直生態系統的數位連接社群。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克上市(TEM1V)。如需瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com

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